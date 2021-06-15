В мае в социальные сети губернатора Сергея Цивилева поступило 1,5 тыс. обращений. По сравнению с апрелем (1,8 тыс. сообщений), их количество уменьшилось на 16 %. В мае в Центр управления регионом (ЦУР) Кузбасса через систему «Инцидент-менеджмент» поступило около 4,5 тыс. сообщений. Это почти на тысячу меньше, чем в апреле, – на 18 %.

«Соцсети помогают держать оперативную обратную связь с жителями. Мне ежедневно предоставляют аналитику, мониторинги, и мы вместе с профильными специалистами изучаем все сообщения, решаем различные ситуации. Проблемы жителей всегда на моем личном контроле. И благодаря такой обратной связи нам вместе с жителями удается сделать многое. К примеру, сегодня я дал поручение рассмотреть возможность оперативного ремонта кровли школы в селе Колыон Ижморского муниципального округа», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В мае большинство обращений в социальные сети губернатора поступило из крупных городов – Кемерова (481 обращение), Новокузнецка (113 обращений), Прокопьевска (105 обращений). Традиционно много сообщений было из Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Мариинского района, Белова, Кемеровского муниципального округа, Киселевска и Юрги. Самыми актуальными темами, как и в предыдущем месяце, остались ЖКХ – 393 (24,6 %) и состояние дорог – 217 (13,4 %), третьими по популярности стали обращения по выплатам детям от 3 до 7 лет – 209 (12,9 %). Напомним, в апреле третье место занимал жилищный вопрос.

По информации ЦУР Кузбасса, в системе «Инцидент-менеджмент» лидерами по количеству обращений в пересчете на тысячу жителей стали Мариинский район, Топкинский и Гурьевский округа.

«В мае на 99 % обращений жителей региона в социальных сетях даны оперативные компетентные ответы, это лучший показатель в Сибири. Благодаря совместной работе ЦУР Кузбасса с органами исполнительной власти и местного самоуправления регион вышел на лидирующие позиции как по количеству, так и по качеству ответов жителям», – рассказал Евгений Романов.

Среди популярных тем обращений мая, как и в апреле, – дороги (888 сообщений), благоустройство (733), соцзащита (707), ЖКХ (615), несанкционированные свалки (563 обращения).

По итогам мая Центр управления регионом Кузбасса продемонстрировал высокий уровень качества ответов. Оно оценивалось по 40-балльной шкале: средний показатель в мае составил 39, на 1 пункт выше, чем в апреле. По этому показателю ЦУР Кузбасса занимает второе место в Сибирском федеральном округе.

Среди источников обращений стабильно лидирует соцсеть «ВКонтакте», также в тройке лидеров – «Одноклассники» и «Инстаграм».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.