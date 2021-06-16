300 дворов и 71 общественное пространство благоустроят в Кузбассе в юбилейный год

Работы по благоустройству проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На обновление дворов и общественных территорий запланировано направить 1 млрд 121 млн рублей, из них почти 970 млн рублей – федеральные средства, около 30 млн рублей – областные и 121,7 млн рублей – деньги муниципальных бюджетов. Все работы по благоустройству планируется завершить к 15 октября 2021 года.









«Реализация нацпроекта “Жилье и городская среда” в муниципалитетах области идет полным ходом. Только общественных пространств с 2019 года благоустроим 195, в том числе в юбилейном году – 71 объект. Сейчас полностью работы выполнены на 13 общественных территориях, на остальных продолжаются в соответствии с графиком», – отметил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

Так, в рамках проекта в Новокузнецке реконструируют сквер у фонтана на улице Кирова, 71. Здесь появятся новые дорожки, выложенные тротуарной плиткой, фонари и парковые диваны, а также новый детский игровой комплекс.

В поселке Бачатский в Белове объектом благоустройства стал парк «Юбилейный». На территории отремонтируют асфальтобетонные и брусчатые тротуары, установят скамьи и беседки, обустроят велодорожки и прогулочные тропы, детские площадки для игр и площадку для отдыха взрослых, которая будет оборудована столами для настольных игр. Кроме того, в парке появится площадка с уличными тренажерами и конструкции для занятий экстремальными видами спорта. Проектом предусмотрено устройство специального покрытия для комфортного передвижения по парку маломобильных граждан. На капитальный ремонт «Юбилейного» направят 50 млн рублей. Все работы планируют завершить до 1 сентября.

В июле в Гурьевске завершится благоустройство набережной за краеведческим музеем. На площади 1,4 тыс. кв. м уложат брусчатку, установят новые скамьи, высадят дубы и елки. К концу июля завершатся работы в парке «Молодежный» в Салаире. Там заменят покрытие, установят спортивную площадку с уличными тренажерами, а также лавочки и урны, высадят деревья и обустроят клумбы.

Первый этап капитального ремонта городского парка на ул. Магистральный Проезд планируют выполнить в Осинниках. На площади перед сценой старое асфальтобетонное покрытие заменят на брусчатку разных цветов. Установят современные светильники, парковые скамейки. При входе на площадь смонтируют ограждение протяженностью 20 метров. На выполнение работ первого этапа предусмотрено 11,8 млн рублей. Также в городе благоустроят лестницу, ведущую к спортивному комплексу «Шахтер», и прилегающую территорию. Здесь планируется уложить тротуарную плитку, заменить перильное ограждение протяженностью 42 м на современное, из зеркальной нержавеющей трубы, установить светильники. Также в планах отремонтировать тротуар, установить лавочки, урны и новые вазоны. На выполнение работ выделено 1,6 млн рублей.

В год 300-летия Кузбасса в муниципалитетах обустраивают детские и спортивные площадки. Так, в центре Мариинска появится мультипарк со скейт-площадкой, парковым столом с шахматной доской, стенкой для универсальной спортивной площадки. Также проектом предусмотрена установка модульной парковой скамьи, теннисного стола и разного вида качелей. Поверхность территории выложат резиновым покрытием. Финансирование составит около 5 млн рублей.

В 2021 году в Кемерове запланировано строительство 15 скейт-парков, памп-треков и воркаут-зон на девяти общественных территориях, выбранных горожанами. На сегодняшний день уже готовы площадки на Осеннем бульваре в Лесной Поляне и на стадионе «Горняк» в Кедровке. Кроме того, завершаются работы по созданию скейт-парка на общественной территории в Кировском районе. На площадке монтируют стрит-элементы, флай-зону для амплитудных прыжков высотой более метра, зону для технического катания и мини-рампу.

Специалисты приступили к монтажу элементов площадок на пересечении улиц Белозерная и Масальская в ж.р. Ягуновский, Пионер; в парке имени Веры Волошиной и сквере Молодоженов в Рудничном районе. В ближайшее время работы начнутся на набережной Томи в Центральном районе, на улице Патриотов и в сквере Новорожденных на ФПК. Монтаж всех объектов планируют завершить в июле этого года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.