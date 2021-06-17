Детский сад «Современные дети» открылся к 300-летию Кузбасса в Кемерове

Дошкольное учреждение комбинированного типа на 200 мест построено в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость работ составила 380,7 млн рублей, в том числе 223,3 млн рублей из федерального бюджета, 36,9 млн рублей – областное, 120,5 млн рублей – местное финансирование.















«С открытием этого детского сада в Заводском районе Кемерова полностью ликвидирована актуальная очередность детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Из 200 мест здесь 100 – ясельные. Есть отдельная группа, куда родители могут приводить детей только на дополнительное образование, а не на постоянное пребывание, сейчас здесь 40 таких ребят. Это интересное направление, будем рекомендовать его для других детских садов. Кузбасс досрочно выполняет поручение президента Владимира Путина – обеспечить местами в ясельных группах всех детей до 3 лет. Это 16-ый детский сад, который построен в регионе за время подготовки к 300-летию. До конца юбилейного для региона года мы откроем еще 14 новых современных детских садов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Новый корпус рассчитан на 9 групп общеразвивающей направленности и 2 группы кратковременного пребывания для оказания ранней консультационной, диагностической, методической помощи родителям с детьми, не посещающими детский сад. Проектом предусмотрены спортивный и музыкальный залы, а также бассейн, в котором специальная автоматическая установка контролирует температуру и качество воды путем трехступенчатой фильтрации.

Для разностороннего развития детей в новом детсаду есть изостудия, фотомультстудия, кабинеты ментальной арифметики и современного краеведения, где малыши будут знакомиться с историей и перспективами развития Кузбасса. Кроме того, оборудован интерактивный комплекс для обучения детей финансовой грамотности, формирования у детей знаний о времени и навыков управления им – умения выделять обычные ежедневные обязательные, важные дела, их последовательность и периодичность. По запросу родителей для детей микрорайона организованы дополнительные платные услуги: синхронное плавание, хореография, спортивные танцы.

Пищеблок детского сада оснащен современным оборудованием и пароконвектоматом для приготовления пищи по технологии здорового питания. Блюда в группы второго этажа поднимаются на специальном лифте.

В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация с системой дымоудаления и подпора воздуха (мощный вентилятор нагнетает большой поток воздуха с улицы, чтобы образовывать в эвакуационных коридорах давление большее, чем в других помещениях, чтобы не позволить просочиться дыму).

Для обеспечения безопасности в учреждении установлены 15 камер внутреннего и 19 камер наружного видеонаблюдения. Пять входных дверей и калитка детского сада оборудованы системой контроля учета доступа: персонифицированные карточки запрограммированы под каждого родителя и дают возможность доступа только к определенному входу.

Прогулочные и физкультурная площадки во дворе оснащены травмобезопасным игровым и спортивным оборудованием. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны выполнено из прорезиненного материала, легко пропускающего влагу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.