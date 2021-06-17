Всероссийский олимпийский день отметили в Кузбассе

Центральной площадкой празднования Всероссийского олимпийского дня стал спортивно-развлекательный центр «Солнечный» в Прокопьевске. Соревнования посвятили 300-летию Кузбасса.

В праздничную программу входят разные спортивные соревнования – «Зарядка с Чемпионом», легкоатлетический забег «Олимпийская миля» на 1609 метров, мини-футбол, регби, перетягивание каната, турниры по шахматам, шашкам, дартсу, велоспорту. Запланированы мастер-классы по универсальному и рукопашному боям.













Все желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО: отжимания, прыжки в длину, рывок гири, наклоны и другие. Для юных спортсменов были предусмотрены веселые эстафеты.

Также гости праздника могли покататься на велосипедах, роликовых коньках, самокатах и скейтбордах, принять участие в эстафетах и конкурсах, получить призы и памятные подарки Олимпийского комитета России.

В спортивном празднике приняли участие приглашенные гости – ветеран спорта, заслуженный тренер России по самбо Геннадий Гудков и Алексей Ульянов, мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, один из ведущих тайбоксеров страны.

Организаторы мероприятия в Кузбассе – Олимпийский Совет Кемеровской области, региональное министерство физической культуры и спорта и управление по физической культуре и спорту администрации Прокопьевска.

Как отмечают организаторы, Прокопьевск не случайно уже второй раз выбран столицей Всероссийского олимпийского дня в Кузбассе. Около 50 % прокопчан систематически занимаются спортом, в городе функционируют два Дворца спорта с плавательными бассейнами, спортивный комплекс «Снежинка» с ледовой ареной, стадион «Шахтер», спортивные и тренажерные залы. В шаговой доступности – спортивные и игровые площадки, развивается массовый спорт и спорт высших достижений.

Честь Прокопьевска на соревнованиях высшего уровня защищают 4 заслуженных мастера спорта, 6 мастеров спорта России международного класса, 17 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта, 13 высококвалифицированных спортсменов являются кандидатами спортивных сборных команд России, более 100 спортсменов – члены сборных команд Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.