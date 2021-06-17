Документ, подтверждающий соответствие Регионального центра компетенций Кузбасса всем необходимым требованиям для работы с предприятиями по внедрению технологий бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда», вручили на третьем федеральном форуме «Производительность 360», который проходил в Нижнем Новгороде.

«Сертификат – это своего рода знак качества. Показатель того, что наш кузбасский Центр компетенций обладает всеми необходимыми ресурсами, а высокий уровень квалификации специалистов позволяет нам эффективно реализовывать проекты по бережливому производству на кузбасских предприятиях», – отметил руководитель Центра компетенций Кузбасса Дмитрий Перекрестов.

Работа Регионального центра компетенций Кузбасса оценивалась по нескольким критериям: количество заключенных соглашений с предприятиями, где бережливые технологии внедряются под управлением РЦК; количество сотрудников предприятий, обученных тренерами РЦК; удовлетворенность предприятий работой РЦК; количество реализованных проектов; количество сотрудников, допущенных к реализации самостоятельных проектов, а также способность выполнять проекты в заранее обозначенные сроки.

«В этом году мы ввели сертификацию региональных центров компетенций. Во-первых, в некоторых случаях специалистам требуется подтянуть навыки, необходимые для помощи предприятиям в регионах. С другой стороны, сертификация позволит нам выявлять лучших и средства, которые государство выделяет на реализацию проектов в регионах, отдавать в надежные руки, людям, которые способны действительно качественно осуществлять адресную поддержку предприятий и достигать поставленных целей», – отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

На сегодняшний день в стране создано 59 региональных центров компетенций, из них 15 уже прошли сертификацию.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.