Медицинские работники Кузбасса получают награды по случаю профессионального праздника

На торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса пригласили ветеранов здравоохранения и сотрудников медицинских организаций региона. В связи с введением дополнительных антиковидных ограничений чествование прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора.





«Вот уже 14 месяцев вы живете и работаете в режиме, когда требуется предельная концентрация сил, внимания, знаний, опыта и профессионализма. Сейчас в здравоохранении региона накоплен опыт оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Учитывая условия, в которых проходит ваш профессиональный праздник, можно смело сказать: впереди много серьезной и сложной работы, но вам по плечу любые задачи», – отметил в приветственном слове к приглашенным заместитель председателя правительства Алексей Цигельник.

За самоотверженность и профессионализм награды на торжественном приеме получили 57 медицинских работников Кузбасса.

В их числе – водитель скорой медпомощи Тяжинской районной больницы Виктор Сукач, удостоенный Почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации. В здравоохранении он работает 30 лет. Последний год выполнил много сверхурочных выездов, доставлял в больницу тяжелобольных пациентов.

Орденом Почета Кузбасса наградили Валентину Черняеву, доцента кафедры акушерства и гинекологии Кемеровского государственного медицинского университета. В главный медицинский вуз региона она пришла в 1979 году ассистентом кафедры и трудится до сих пор.

Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено травматологу-ортопеду Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова Татьяне Игнатовой. Она владеет всеми современными методами диагностики, свободно читает рентгенологические снимки, компьютерные и магнитно-резонансные томографии, данные ультразвукового обследования, ангиографии и др.

Медалью «За служение Кузбассу» отмечен заведующий лабораторией анестезиологии-реаниматологии Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Дмитрий Шукевич. По его инициативе впервые за Уралом было внедрено несколько методик интенсивной терапии. Он один из организаторов областного центра интенсивной терапии акушерской полиорганной недостаточности, основная цель которого – снижение материнской смертности в Кузбассе. В качестве врача-реаниматолога он принимал участие в проведении первой в Кузбассе ортотопической трансплантации сердца в 2013 году.

Еще 18 сотрудников медорганизаций юга Кузбасса получили награды на приеме, состоявшемся в Новокузнецке. Часть представителей сферы здравоохранения региона удостоены Почетных грамот и Благодарственных писем Парламента Кузбасса.

Торжественные приемы ко Дню медицинского работника проходят в муниципалитетах и коллективах больниц.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.