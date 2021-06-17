185 многоквартирных жилых домов общей площадью 1 млн кв. м возводят в Кузбассе

Строительство домов идет практически во всех муниципалитетах региона, всего возводят 185 домов, до конца 2021 года в эксплуатацию введут 90 многоквартирных жилых домов, более 20 из них – социальные. Эти новостройки в регионе возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

















«За 1000 дней подготовки к 300-летию Кузбасса по нацпроекту «Жилье и городская среда» мы построили 209 жилых многоэтажек и продолжаем строить современные и безопасные дома. Квартиры в них получат те, кто переселяется с подработанных территорий, сироты, многодетные семьи, молодые специалисты. Масштабная стройка, которая идет практически во всех муниципалитетах региона, не только позволяет улучшить условия жизни населения, но и кардинально меняет облик городов и поселков», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, в Юрге строят 6 многоквартирных домов. В пятиэтажном на ул. Фестивальная уже завершили монтаж кровли и наружную отделку. Готовность объекта – 80 %. В квартирах установят счетчики воды и электричества, пожарную сигнализацию. 60 квартир планируется предоставить социально незащищенным гражданам. На ул. Ленинградская проведены подготовительные работы для начала строительства двух четырехэтажных домов. По 28 квартир каждой новостройки предназначены для граждан, переселяемых из аварийного жилья и детей-сирот. Строительно-монтажные работы планируется завершить в ноябре этого года. Будущим новоселам предоставят 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 33 кв. м до 55 кв. м. Кроме того, в городе строится микрорайон «Альпийский парк», один дом на 48 квартир здесь будет сдан в июле, еще два – до конца текущего года. Всего за 5 лет здесь возведут 18 современных пятиэтажек площадью 42 тыс. кв. м жилья.

В Гурьевском округе сейчас возводят 2 многоквартирных дома. В Гурьевске на ул. 30 лет Победы строится кирпичный пятиэтажный 50-квартирный дом общей площадью 2,8 тыс. кв м. Подрядчики завешают кладку пятого этажа, уже провели наружные сети, начали работы по устройству внутренних сетей. Завершить строительство планируется в августе 2021 года.

В Салаире на ул. Савинцева возводится пятиэтажный кирпичный дом общей площадью около 2,3 тыс. кв м. На данный момент выполнено устройство фундамента, строители приступили к возведению стен. Завершение строительно-монтажных работ планируется на декабрь 2021 года. В обоих домах квартиры предназначены социально незащищенным категориям населения.

На площадке ЖК «Кузнецкий» в Заводском районе Кемерова идет строительство сразу четырех домов. Всего в микрорайоне до 2027 года планируется возведение 17 домов различного конструктива. Помимо жилых домов, в микрорайоне будут построены 2 детских сада на 130 и 350 мест, запланировано строительство школы и торгового центра. Часть квартир в новом квартале областного центра будут предоставлены сиротам, многодетным, гражданам, ожидающим расселения из аварийного жилья.

78 семей сотрудников Яйского нефтеперерабатывающего завода осенью этого года въедут в новые квартиры. Для обеспечения жильем иногородних специалистов и улучшения жилищных условий местных работников руководством компании было принято решение построить в Анжеро-Судженске за счет собственных средств 14-этажный жилой дом общей площадью более 5 тыс. кв. м. Это первое в городе здание такой высоты с монолитным железобетонным сейсмостойким каркасом. Квартиры в доме – улучшенной планировки, площадь 1-комнатной квартиры составляет до 53 кв. м, 3-комнатной – 96 кв. м. На придомовой территории разместят детский городок, спортивную площадку и большую парковку. Жилье сотрудникам завода предоставляется по цене в 2 раза ниже рыночной и на особых льготных условиях. Квартиру можно взять в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа, при этом плата за аренду сразу идет в счет погашения долга.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.