В 2021 году изменился порядок назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также механизм определения ее размера. В отличие от прошлого года, когда выплата равнялась 50 % прожиточного минимума на ребенка, теперь, в зависимости от материального благополучия семьи, может быть начислена полная величина прожиточного минимума на ребенка.

«Сейчас будет оцениваться и имущественный статус семьи. Из получателей выплат исключат тех, у кого две машины, две квартиры – то есть тех, кто фактически не нуждается, но претендует на выплаты. Углубилась оценка материального статуса заявителя. Сотрудники соцзащиты запрашивают и обрабатывают около 90 документов, чтобы дифференцированно насчитать выплаты адресно для каждой семьи. Одно из серьезных ограничений, препятствующих получению материальной помощи от государства, – теневая занятость, при которой у одного из родителей вообще нет доходов, но он не зарегистрирован на бирже труда, не является инвалидом. В этом случае по закону в выплатах будет отказано», – подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Как отметил Алексей Маркович, исключение в законе сделано для тех родителей, у которых доходы отсутствовали по объективным обстоятельствам: уход за ребенком в возрасте до трех лет или за ребенком-инвалидом, престарелыми гражданами, срочная служба в армии, очное обучение в вузе и др.

Кроме того, если выплата была назначена по прежним условиям, но с учетом новых критериев семья не проходит на ее получение, выплаты продолжатся до окончания срока действия (до истечения года с назначения).

Проверять, действительно ли семья нуждается в получении выплаты, по-прежнему будут работники социальной защиты. Для этого они используют каналы межведомственного взаимодействия с органами опеки, ЗАГС, МВД, ФНС, Росреестра и других ведомств.

В 2021 году более 61 тысячи кузбасских семей уже получили выплаты. Всего в текущем году на эти цели направлено более 2 млрд рублей.

Напомним, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения (сейчас – 10 727 рублей).

Выплата производится не позднее месяца, следующего за месяцем вынесения решения, а затем – ежемесячно до истечения срока ее назначения. Ознакомиться с графиком выплат можно на сайте Центра социальных выплат и информатизации министерства социальной защиты населения Кузбасса в разделе «график выплат».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

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