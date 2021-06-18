Опубликовано распоряжение Роспотребнадзора о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Меры связаны с ухудшением эпидситуации.

Руководство организаций и индивидуальные предприниматели должны организовать и обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям категориям граждан, относящимся к приоритету 1-го уровня. В список входят работники образования, здравоохранения, социальной сферы и многофункциональных центров. Для остальных групп граждан вакцинирование носит рекомендательный характер. Также от обязательной вакцинации освобождаются те, у кого есть установленные врачами противопоказания к вакцинации.

«Пока не выработаем коллективный иммунитет, передачу инфекции остановить невозможно. Единственный инструмент, который позволит нам остановить развитие эпидемии, – это массовая вакцинация. Конечно, есть ситуации, при которых человек не может вакцинироваться, например, противопоказания по состоянию здоровья. Но тех, кто находится в зоне риска, нужно защитить», – подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Согласно постановлению главного государственного врача, первый компонент или однокомпонентную вакцину подлежащим вакцинации введут до 18 июля, а до 18 августа – второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. В целом показатель вакцинирования должен составлять не менее 60 % от общей численности работников.

По информации регионального министерства здравоохранения, в Кузбассе ухудшается эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19. Так, с 31 мая по 6 июня рост количества заболевших составил 5,9 %, по итогам недели с 7 по 13 июня рост заболеваемости составил 24,5 %. Рост числа заболевших отмечается в возрастных группах с 15–17 лет – в 3 раза, 18–29 лет – на 69,7 %, 30–49 лет – на 34,2 %, 50–64 лет – на 22,3 %, 65 лет и старше – на 8,4 %. При этом на долю работающего населения приходится 41 % от общего числа заболевших.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.