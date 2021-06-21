На стадионе в селе Атаманово в юбилейном для Кузбасса году после масштабной модернизации появилось первое в Новокузнецком районе футбольное поле с искусственным покрытием.

Современный новый газон отвечает всем требованиям и позволит проводить футбольные матчи самого высокого уровня. Стадион предназначен для проведения матчей по футболу, для занятий детских и взрослых групп. Также планируется открытие отделения по футболу в детско-юношеской спортивной школе Новокузнецкого района.

Работы по подготовке основания провели еще осенью прошлого года, а уже в июне завершилась укладка покрытия. Площадь газона составила 6,6 тыс. м, размер футбольного поля – 68х90 м. В этом году на стадионе обновят покрытие беговых дорожек и оборудуют площадку для подготовки и выполнения норм ГТО.

В торжественном открытии обновленного футбольного поля принял участие глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин, который также дал старт игре в рамках чемпионата Кузбасса по футболу 2021 года. Первыми выступили на обновленном поле команда Новокузнецкого района «Колос» и «Шахтер» из Киселевска.

Финансирование приобретения, подготовки и укладки футбольного покрытия составило 12,5 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.