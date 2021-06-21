21 июня на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса выработаны меры по противодействию распространения в регионе новой волны коронавирусной инфекции. Обозначены первоочередные задачи в борьбе с пандемией.

«Для противодействия новой волне коронавируса в регионе есть все необходимые ресурсы: лекарства, опыт врачей в лечении болезни. Мы готовы при необходимости развернуть до 5 тысяч ковидных коек. При этом каждый заболевший должен осознавать свою личную ответственность. Сегодня все, кто тяжело переносит коронавирус и лежит в больницах под аппаратами ИВЛ, не были привиты. Среди умерших от ковида – также ни одного с прививкой. В регионе работают 290 пунктов вакцинации, часть из них круглосуточные. Сделано всё для того, чтобы у населения была возможность в удобное время без очередей бесплатно поставить прививку. Это сегодня нужно донести до каждого человека», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По распоряжению губернатора Сергея Цивилева муниципалитеты готовятся по первому запросу Минздрава Кузбасса предоставить дополнительный транспорт для оказания помощи врачам.

Как отметил в докладе заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, в ближайшее время в регион поступит более 72 тыс. доз вакцины от коронавируса, сейчас в наличии есть еще 30 тыс. доз.

Всего с начала массовой вакцинации в регионе прививку против коронавируса поставили 322 тыс. человек, в том числе 137 тыс. – старше 60 лет. На промышленных предприятиях и в общественных организациях организованы лектории, на которых специалисты Минздрава будут развенчивать слухи о последствиях прививки, разъяснять ее важность для сохранения здоровья.

В Кузбассе на протяжении последних трех недель идет стабильный рост заболеваемости. С мая количество заразившихся увеличилось в 2,5 раза. Растет и смертность – 27 человек за прошлую неделю. Причем новый штамм коронавируса – индийский («дельта») – поражает молодежь. В связи с ростом заболеваемости на особый режим работы переведены все медицинские организации региона, под отделения «красной зоны» могут быть перепрофилированы стационары во всех муниципалитетах, ранее уже работавшие с ковидными пациентами. За счет привлечения студентов-медиков старших курсов на 30 % усилят бригады скорой медпомощи, создана 181 выездная бригада для работы с пациентами на дому.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.