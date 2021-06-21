21 июня в Новокузнецке запустили в эксплуатацию новое кислородное производство. Две воздухоразделительные установки (ВРУ) будут поставлять кислород, азот и аргон для технологических нужд завода. В церемонии в режиме ВКС принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, а также заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, представители местных органов власти, руководители «Эр Ликид» и ЕВРАЗа.

«Кузбасс открыт для инвестиций, мы создаем для их притока благоприятные условия. И мы рады видеть, что в нашем динамично развивающемся регионе разворачивают свою деятельность такие компании, как «Эр Ликид». Запуск этого завода нужен для развития промышленности, сделает значительный вклад в улучшение экологии Кузбасса, и, конечно, в развитие нашей медицины, здравоохранения: компания «Эр Ликид» обеспечит всю линейку медицинских газов, теперь все больницы Кузбасса будут обеспечены ими в полном объеме. Большое спасибо за выполненную серьезную работу и за огромный вклад в развитие экономики Кузбасса, в улучшение качества жизни в регионе», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Две новые воздухоразделительные установки (ВРУ) общей производительностью 3 тыс. тонн кислорода в сутки позволят повысить энергоэффективность и общий уровень экологичности производства в Новокузнецке. ВРУ разработали с учетом новейших технологий, гарантирующих эффективность, надежность и безопасность. Площадь производственного объекта составляет 27 тыс. кв. м.

Строительство производства было начато в июле 2019 года в рамках долгосрочного контракта. Проект предусматривает поставку кислорода по трубопроводам для технологических нужд. Кроме того, будет запущено производство на поставку жидких криопродуктов и сжатых газов для нужд промышленных предприятий региона и учреждений здравоохранения (медицинский кислород). «Эр Ликид» инвестировал более 9 млрд в строительство двух современных ВРУ.

Генеральный директор поблагодарила губернатора Сергея Цивилева за создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, в частности, данного проекта, и поздравила с Кузбасс с наступающим 300-летием.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.