Памятные акции, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят в Кузбассе

22 июня во всех муниципалитетах региона проходят митинги в память о страшной дате – 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

«22 июня 1941 года судьбы миллионов жителей нашей страны перевернулись раз и навсегда. Трагедия коснулась каждой семьи. Ветераны со слезами на глазах вспоминают то утро, когда мирная и беззаботная жизнь в одночасье закончилась и начались суровые годы войны. Более 300 тысяч кузбассовцев ушли на фронт защищать Родину. Треть из них пала на полях сражений. Сегодня в России и других странах вспоминают героев, не вернувшихся домой с фронта и тех, кто положил жизнь и здоровье, приближая Победу в тылу», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.









В Кемерове заместители губернатора, представители правительства Кузбасса, силовых структур, ветераны и юнармейцы возложили цветы к подножию памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941–1945 гг. В рамках всероссийской акции «За Родину!» на Притомской набережной и Аллее Героев в областной столице организованы интерактивные площадки с элементами исторической реконструкции: полевой госпиталь, призывной пункт по записи добровольцев, выставка снаряжения и вооружения военного периода. Современная молодежь может «примерить» на себя атмосферу и условия жизни военных лет. Финалом работы интерактивных площадок ровно в 16:00 по местному времени стала всероссийская акция «Минута молчания».

Сразу два кузбасских воина в День памяти и скорби обрели покой на малой родине. В селе Обояновка Мариинского района прошло перезахоронение останков солдата рабоче-крестьянской Красной армии 1045-го стрелкового полка 284-ой стрелковой дивизии Григория Васильевича Симонова. Он был призван 20 декабря 1941 года Мариинским районным военным комиссариатом. В боях на Курской дуге в августе 1942 года пропал без вести. При проведении поисковых мероприятий в Курской области в районе села Ольховатка Касторенского района поисковый отряд «Курская дуга» обнаружил останки солдата и медальон с вкладышем. Там же были обнаружены останки уроженца села Усть-Серта Чебулинского округа Василия Александровича Родионова, который 78 лет считался пропавшим без вести. Бойцов перезахоронили с воинскими почестями. Имена героев внесены в книгу памяти Кемеровской области.

В кинозале городской Центральной библиотеки Анжеро-Сужденска организовали видеопрезентацию «Военная книга на экране». Горожанам продемонстрировали военные книги разных лет и отрывки из фильмов, которые были сняты по этим книгам. Также состоялось открытие книжной выставки «41-й. Нам завещано помнить», на которой представлены произведения о войне. Любую книгу посетители библиотеки могут взять, чтобы прочесть дома. Выставка будет работать до конца недели.

В Полысаеве отслужили панихиду по погибшим воинам, почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к обелиску «Памяти павших во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных конфликтах», зажгли свечи.

В Ленинске-Кузнецком жители города возложили цветы к мемориальному комплексу «За подвиг в бою, за подвиг в труде своим землякам благодарные горожане» и в сквере Памяти воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. В ДК им. Ленина состоялся концерт «Да не прервется память наша…». На площади у ДК «Строитель» прошла культурно-познавательная программа «Герои не умирают». Для школьников прошли уроки мужества.

В Киселевске у мемориала памяти рабочих машзавода имени И.С. Черных в День памяти и скорби пройдет памятный митинг «Как начиналась война». В Центральной городской библиотеке для ребят микрорайона Красный Камень провели час исторической памяти «И началась Великая война…». Дети узнали о первых днях войны, бесстрашии защитников Бреста, 900 днях блокадного Ленинграда, подвиге героев Курской дуги и о штурме Берлина, а также приняли участие в акции «Чтобы не было войны» – написали свои пожелания мира, добра и счастья всем людям на нарисованном голубе и прикрепили их на дереве, как символ мира на всей Земле. Кроме того, ребята раздали на улицах города флаеры-памятки «Мы помним!».

В Прокопьевске возложение цветов прошло на воинских захоронениях в Сафоново, на кладбище поселка Буфер, где расположено 41 захоронение воинов, умерших в эвакогоспиталях Прокопьевска в годы войны, а также тяжелораненым в годы войны, но продолжавшим в послевоенные годы работать на благо родного города. В военные годы в Прокопьевске располагалось 7 эвакогоспиталей. Стараниями прокопьевских медиков 75–80 % раненых возвращались в строй. Но не всех удавалось спасти. В 21:30 в Парке Победы у мемориального комплекса «Память» состоится городская общегражданская акция «Свеча памяти».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.