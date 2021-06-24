Документальная выставка «Кузбасс – России кладовая» открылась в Кемерове

23 июня в Музее изобразительных искусств открылась историко-документальная экспозиция «Кузбасс – России кладовая», посвященная 300-летию открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне. Впервые широкой публике представлены уникальные архивные документы из фондов Государственного архива Кузбасса, федеральных, региональных и ведомственных архивов России, охватывающие период с XVIII по XXI вв.









В юбилейную экспозицию вошли более 100 архивных документов, характеризующих историю начала освоения Кузнецкого края русскими переселенцами до современного промышленно развитого региона. Среди них представлены редкие: доношения, приказы, уставы, картографические материалы, имеющие непосредственное отношение к первым исследованиям природных богатств Кузбасса.

Особую историческую ценность имеет доношение Михайлы Волкова от 6 июля 1721 года в Тобольскую губернскую канцелярию «О поиске руд и полезных ископаемых в Томском и Кузнецком уездах». Именно этот документ является содержательной основой Указа Президента Российской Федерации от 27 августа 2018 года «О праздновании 300-летия образования Кузбасса. Уникальный документ хранится в фонде Российского государственного архива древних актов в Москве.

Интерес для профессионалов и людей, интересующихся историей края, представляет карта экспедиции Даниила (Даниэля) Готлиба Мессершмидта 1721–1722 гг. Она выполнена на основе «Чертежа земли Кузнецкого города» тобольским картографом Семеном Ульяновичем Ремезовым. Также этой экспедиции принадлежит открытие древних писаниц на скалах берегов Томи. Кроме того, на выставке представлены архивные материалы по истории ранних кузбасских городов: Мариинска, Кузнецка и Салаира.

На открытие выставки пригласили руководителей архивных органов и учреждений регионов Сибирского федерального округа. Архивы Алтайского края и Томской области предоставили для экспозиции подлинники уникальных документов, характеризующих историю развития Кузбасса. Среди них особый интерес для посетителей представляют рапорт фортмейстера Иоганна Георга Мартина и подпоручика Питена Попова в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства об осмотре места под постройку железоделательного завода на реке Томь-Чумыш (1769 год), Решение главного командира Колывано-Воскресенских заводов А. А. Ирмана о строительстве железоделательного завода на реке Томь-Чумыш (1769 год), Краткий доклад о развитии горного дела в Томской губернии (1917 год).

Выставка будет работать до 3 сентября 2021 года по адресу: Кемерово, проспект Советский, 48 ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00. По вопросам организации коллективных экскурсий обращаться по телефону: 8(384) 221-27-74 — зав. отделом информации Государственного архива Кузбасса Татьяна Болбеко.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.