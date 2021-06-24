Накануне завершилось голосование за лучшее имя для талисмана медиахолдинга «Кузбасс». Оно проходило в два этапа: сначала читатели предлагали варианты имён горностая, а затем – голосовали за лучшее.

Быстро определились лидеры: Акташ и Гоша («Го» – горностай, «Ш» – шахтёр и Шория, «А» – аналитик). В итоге победило имя «Акташ», которое в переводе с шорского означает «белый камень».

Так что теперь наши акции и проекты мы будем проводить вместе с талисманом – горностаем Акташем!

Редакция портала «Кузбасс» благодарит всех, кто принял участие в конкурсе и голосовании.

Источник: портал «Кузбасс».