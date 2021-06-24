Сергей Цивилев: Готовность инфекционной больницы в Новокузнецке составляет 95 %

24 июня в ходе пресс-тура по строящимся и реконструированным к 300-летию Кузбасса объектам журналисты осмотрели ход строительства Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы № 8 имени В.В. Бессоненко. Также журналисты осмотрели объект культурного наследия регионального значения – кинотеатр «Коммунар».









«Развитию системы здравоохранения в Кузбассе уделяем особое внимание. Задача была – построить суперсовременный больничный комплекс, который соответствовал бы всем современным мировым требованиям в системе здравоохранения. Больница рассчитана на лечение патогена первого типа, поэтому оборудование невероятно сложное, в том числе для очистки воздуха, стоков – ни один патоген не должен поступить во внешнюю среду. Инфекционный комплекс в Новокузнецке готов на 95 %. Он рассчитан на прием больных всей южной агломерации, где живут 1 миллион 140 тысяч человек. Каждый житель региона должен получать качественную медпомощь вне зависимости от того, где он живет – в городе или в деревне. Ввод в эксплуатацию этой больницы серьезно повлияет на нашу борьбу с этими опасными инфекционными заболеваниями – не только с ковидом, но и ВИЧ, туберкулезом, гепатитом», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что сейчас завершаются отделочные работы, идет монтаж и настройка оборудования.

«Губернатор лично контролирует процесс стройки: на объекте установлены камеры, при помощи которых можно в онлайн-режиме наблюдать за строительством. Проектировщики нашли место, которое отвечает всем требованиям инфекционной безопасности: больница вынесена за городскую черту, для удобства пациентов и родственников построят дорогу, запустят общественный транспорт», – рассказал заместитель министра здравоохранения Кузбасса по южной агломерации Виталий Херасков.

В лечебном корпусе нового инфекционного комплекса запланировано 99 боксов, где при необходимости можно развернуть более 300 коек. В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе 71 врач.

Больничный комплекс будет включать здание лучевой диагностики, пищеблок, двухэтажный корпус центральной клинико-диагностической лаборатории, станцию дезинфекции автомобилей и гараж, а также другие постройки разного назначения. В лаборатории с уникальным оборудованием можно будет оперативно определять тип инфекций практически любого вида и уровня патогена. Мощностей будет достаточно для проведения 20 тысяч анализов в сутки, что закрывает потребность южной агломерации.

Кроме того, в южной агломерации планируется достроить больницу в Междуреченске, реконструировать здание под участковую больницу в поселке Каз, капитально отремонтировать поликлинические подразделения Новокузнецкой детской больницы им. Малаховского и поликлиники Прокопьевской детской больницы, отделения Таштагольской районной больницы в Шерегеше и Темиртау, а также ФАП и врачебную амбулаторию в Прокопьевском округе.

На 55 % выполнены работы по реконструкции кинотеатра «Коммунар», где после капремонта разместится Новокузнецкий театр кукол.

«Губернатор Сергей Цивилев поставил задачу создать в Кузбассе условия для динамичного развития сферы культуры, не просто строить, а создавать большое культурное пространство. Это уникальный отреставрированный объект, который станет базой для проведения крупных мероприятий, фестивалей, таких, как “Кукла в наших руках”. В преддверии 300-летия в регионе отремонтировано около 330 учреждений культуры, по разным программам в порядок привели свыше 70 домов культуры, появилось 18 цифровых кинозалов – приводить примеров можно много. При этом сознательно делаем ставку на разные территории: Кузбасс – это не только города, но и села. Все это делается для того, чтобы в нашем регионе было интересно жить, отдыхать и работать», – отметила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Юлия Тихонова.

Здание было построено в 1933 году, предназначалось для первого звукового кинотеатра в городе. Рабочие уже приступили к отделочным работам. Для зрителей «Коммунар» планируется открыть в декабре 2021 года.

«Сейчас театр кукол занимает помещение площадью 640 метров, это здание – 4200 метров. Количество посадочных мест увеличится с 88 до 230, при этом 11 мест будет оборудовано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новое оборудование позволит ставить в театре кукол спектакли с применением 3D-технологий, дополнительных художественных средств. Это позволит реализовать самые смелые идеи», – отметила директор Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Людмила Черняк.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.