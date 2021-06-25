За время подготовки к 300-летию в Кузбасс по губернаторской программе обновления общественного транспорта пришло 1085 автобусов, до конца юбилейного года ожидается еще 120, хотя изначальный план поставок составлял всего 1100 единиц.

В результате автопарк региона обновился более чем на 60 %, на новый транспорт было направлено свыше 7 млрд рублей. Губернатор Сергей Цивилев отметил высокую прочность и экологичность новых моделей автобусов.

«Вся техника соответствует сибирским погодным условиям и отвечает современным экологическим стандартам. В мае был заключен дополнительный муниципальный контракт на поставку в Кемерово 105 городских низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, еще 15 придут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Таким образом, всего автопарк региона обновится на 1205 автобусов», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Все автобусы будут получены до середины июля. По информации регионального министерства транспорта, покупка дополнительной партии общественного транспорта финансируется из городского бюджета, но конкурс отыгрывался на лизинг, первые платежи город будет выплачивать в первом квартале 2022 года.

Новые автобусы также поставляются в школы Кузбасса. Уже 1,6 тысячи учеников из 27 муниципалитетов региона теперь с комфортом добираются до школы. Это стало возможным благодаря массовой замене старых транспортных средств – на маршруты вышли 70 новых автобусов. При этом общее количество новых школьных автобусов, которые поступят в регион с начала 2019 г. и до конца 2021 г. – 218 единиц.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.