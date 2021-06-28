Старейшую школу Новокузнецка капитально отремонтировали к 300-летию Кузбасса

В Новокузнецке по губернаторской программе завершен капитальный ремонт школы № 12 имени Героя Советского Союза Семена Александровича Черновского. Благодаря региональному проекту «Моя новая школа», одно из старейших зданий Новокузнецка, построенное в 1933 году, получило вторую жизнь.







«1 сентября около 700 учеников вернутся в обновленную школу и будут заниматься в оснащенных современным оборудованием классах, по достоинству оценят обновленный спортзал, лабораторию робототехники, профессиональную студию для съемок учебных видео и многое другое. Важно, что ребята, их родители и педагоги тоже решают, что будет сделано в их школе. В капремонт и оснащение этого старейшего учебного заведения Новокузнецка вложено почти 225 миллионов рублей. Ежегодно на реализацию программы «Моя новая школа» направляем по 2,5 миллиарда рублей. За время подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе уже обновили 21 образовательное учреждение, еще 7 сделаем до конца юбилейного года», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В здании заменили стропильную систему, обрешетку и покрытие кровли. Выполнили внутреннюю отделку, электромонтажные работы, устройство внутренней канализации, отопления и вентиляции, отремонтировали фасад, заменили оконные блоки. Школа оснащена современной системой видеонаблюдения, состоящей из 37 камер высокого разрешения, установлена АПС с системой речевого оповещения, завершается поставка оборудования.

Пришкольную территорию заасфальтировали, оградили и благоустроили: здесь создана большая спортивная зона, которая включает футбольное поле с ограждением, тренажерные площадки, яму для прыжков.

С 10 класса в школе будут усилены социально-экономическое и гуманитарное направления, что позволит усилить изучение истории и права на профильном уровне, обществознания – на базовом уровне.

В школе будет действовать ресурсный центр педагогического сопровождения профессионального самоопределения учеников. Внеурочная деятельность предполагает сотрудничество с такими социальными партнерами, как Кузбасский институт ФСИН, Кемеровское Президентское Кадетское Училище, Новокузнецкий краеведческий музей, Мемориальный музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов и другими.

Во время Великой Отечественной войны в здании школы находился военный госпиталь, ученики и педагоги воевали на фронтах, вернулись не все. В память о героическом прошлом учащихся и работников школы в 1966 году был создан музей, его активисты собрали уникальный материал по истории выпускников школы – участников Великой Отечественной войны, а также материал, рассказывающий о героическом пути 237-й стрелковой дивизии. Школьный музей уникален по собранному и систематизированному богатому материалу. За заслуги музей в 1984 году получил звание «Отличного», а в 1991 году стал «Народным». Во дворе школы установлены два обелиска, на которых высечены имена 71 воина – учащихся и учителей школы, не вернувшихся с войны. Традиционно возле этих обелисков 9 мая проходят митинги с участием ветеранов Великой Отечественной войны, посвященные Великой Победе. На фасаде здания расположены звезды, сделанные во время строительства школы в 1933 году, а также мемориальная доска, на которой указано, что в здании располагался военный госпиталь № 1241.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.