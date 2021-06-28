28 июня в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса в Яйской районной больнице и поликлинике Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова запустили в эксплуатацию цифровые рентгенологические установки для флюорографии легких. Оборудование общей стоимостью почти 14 млн рублей приобретено за счет областного бюджета.

«Каждый из этих аппаратов может делать 10 обследований в час, это очень важно сейчас, когда обострилась ситуация с коронавирусом. Люди смогут быстро пройти нужное обследование, врачи – точно поставить диагноз. В этом году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницы городов и районов поступит 24 флюорографа. Это медицинская техника последнего поколения, которая сделает качественную медпомощь доступнее жителям», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Аппараты используют цифровую технологию получения изображений в реальном масштабе с возможностью компьютерной обработки и архивирования изображений в электронном виде, а также получения твердых копий изображений на специализированном принтере. Преимущества цифрового флюорографа – в очень низком уровне облучения пациентов и оперативности расшифровки данных.

Благодаря техническим характеристикам и особой конструкции, на новых флюорографах можно проводить исследования маломобильных пациентов, например, в инвалидной коляске. Флюорографический цифровой комплекс оборудован рентгенозащитной камерой, голосовой связью с пациентом. По словам специалистов НГКБ № 1, он обеспечивает высочайшее качество изображения, что позволяет повысить выявляемость заболевания на ранней стадии.

Поступившие на вооружение кузбасских медиков новые цифровые флюорографы российского производства, что значительно упростит их обслуживание за счет снижения сроков поставки необходимых комплектующих и большей доступности по цене в сравнении с импортными аналогами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.