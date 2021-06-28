Кузбасс будет отмечать 300-летие с 6 по 10 июля

190 мероприятий запланировано в рамках юбилейной недели, посвященной празднованию 300-летия открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне.

Каждый из дней с 6 по 10 июля будет тематическим и пройдет под своим девизом: 6 июля – день празднования 300-летия Кузбасса, 7 июля – День истории и традиций, 8 июля – День семьи, любви и верности, 9 июля – День спортивных достижений, 10 июля – День культурных достижений, День открытых дверей в учреждениях культуры.







«В рамках юбилейной недели, посвященной празднованию 300-летия Кузбасса, наш регион станет большой концертной площадкой. Мероприятия пройдут во всех городах и районах. Наши творческие коллективы в течение нескольких дней будут радовать земляков творчеством, продемонстрируют весь свой потенциал и свои достижения. Настоящим подарком станут выступления известных российских звезд и большой праздничный салют, который пройдет во всех территориях региона. Каждый житель сможет окунуться в атмосферу праздника», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

В день празднования 300-летия Кузбасса, 6 июля, в муниципалитетах пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, акция «Кузбасс – единый дом», флешмоб «300 горячих сердец – Кузбассу», «Мы – дети Кузбасса» и другие. Главные торжества состоятся в областной столице, в Ледовом комплексе «Кузбасс».

7 июля пройдут дни открытых дверей в музеях Кузбасса и исторические реконструкции ключевых событий, которые сыграли важную роль в развитии региона.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, пройдут торжественные регистрации и чествования молодоженов, встречи глав муниципалитетов с семейными династиями.

9 июля состоятся забеги, велопробеги, сдача нормативов ГТК, различные спортивные мероприятия.

10 июля все желающие смогут бесплатно посетить учреждения культуры. В этот день пройдут концерты, флешмобы, будут организованы «Кварталы искусств», акция «Кино под открытым небом».

Кемерово и Новокузнецк станут главными площадками празднования юбилея, будут задействованы все общественные пространства, пройдут вечерние концерты, с участием групп «Дискотека авария» и «Фабрика». Кроме того, в Кемерове участником концерта станет группа «Тrue Party Band» из Санкт-Петербурга, в Новокузнецке – группы «Трубачи» (Москва) и «МАНА project» (Новосибирск).

В Парке Чудес областной столицы состоится закрытие фестиваля «Территория-FEST», на улице Весенняя развернется «Арт-квартал», творческие мастерские и пленэры. В Парке Победы им. Жукова пройдет Региональный фестиваль «Хоровод дружбы», на Притомской набережной состоится интерактивная реконструкция покорения Сибири «Сибирская дружба» с участием струга «Орел». На площади перед Музыкальным театром им. А.К. Боброва состоится концертная программа «Мое сердце с Кузбассом стучит в унисон».

В Новокузнецке 10 июля состоится II Международный фестиваль «Куzня Джаzz» на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость». На разных площадках города пройдут концертные программы «Курс на 300», «Гуляй, Кузбасс, на все 300%», «Сияние города», «Тебе, Кузбасс!», вечеринка «Время первых!» и другие мероприятия.

Финальной точкой станет праздничный салют, который состоится во всех 34 территориях в 23:00.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.