Сергей Цивилев: Московская площадь станет территорией семейного отдыха

29 июня в преддверии 300-летия Кузбасса для журналистов прошел пресс-тур по Московской площади – одной из основных локаций праздничных мероприятий.











«Строительство такого объекта было необходимо городу: ранее в регионе не было площадок, которые бы помогли единовременно вместить до 50 тысяч зрителей. Но Московская площадь не просто будет объектом для проведения мероприятий различного уровня. Ее расположение позволило создать здесь территорию для развлечений и отдыха всей семьей. Благоустройство проходит комплексно, работы идут на прилегающей набережной Томи. Для жителей и гостей города здесь организуют прогулочную зону, обустроят велосипедные дорожки, комфортные зоны отдыха с видами на реку. Стоимость строительства составила 1,3 миллиарда рублей, около 90 % средств было выделено из регионального бюджета», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Московская площадь расположена на пересечении проспекта Притомский и улицы Терешковой. Это круглая площадка размером более 85 тыс. кв. м, рассчитанная на проведение мероприятий различного уровня – от городского до международного.

На входах смонтированы три аркады высотой до 17 метров, символизирующие Москву, Кемерово и Новокузнецк. Также аркады выполняют функцию контрольно-пропускных пунктов, которые позволяют обеспечивать безопасность жителей на территории и в период проведения различных мероприятий. Кроме того, в них вмонтированы системы водо-, электроснабжения, системы безопасности, в том числе пожарной. Впервые в Кемерове здесь опробована система интеллектуального освещения фасадов, которая варьирует степень света в зависимости от времени суток.

Асфальтобетонное покрытие, уложенное на площади, способно выдержать проход тяжелой военной техники при проведении торжественных парадов. Его площадь составляет 32,2 тыс. кв. м. На территории площади установлены 25 модульных туалетов, адаптированных для маломобильных групп населения.

На набережной кроме видовых площадок будет построен амфитеатр, а также предусмотрено строительство нижнего (затопляемого) уровня для безопасного спуска к воде. По всей длине набережной установят уличное освещение.

Как рассказали специалисты, на строительстве Московской площади и прилегающей территории набережной Томи ежедневно были заняты более 150 специалистов и спецтехника, в пиковые моменты количество работников доходило до 400. Работы продолжались 8 месяцев, объект сдали на три недели раньше запланированного срока.

Для повышения транспортной доступности завершено строительство первого этапа (940 м) дублера Притомского проспекта общей протяженностью 2 км. Готова разворотная площадка для автобусов, остановочные павильоны, а также парковка для автомобилей. Уже уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, обустроен тротуар, установлено освещение, устроен газон. Прорабатывается возможность запуска новых маршрутов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.