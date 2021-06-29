Всероссийская перепись населения проходит в труднодоступных поселках Таштагольского района

Переписчики завершают работу в 36 поселках Таштагольского района, расположенных в глубокой тайге. Добраться до населенных пунктов можно только вертолетом, на вездеходе, лодке или лошади. В основной переписной период, который запланирован на осень, в случае непогоды сделать это будет практически невозможно, поэтому переписчики проводят опрос населения заранее.









В числе труднодоступных есть небольшие населенные пункты, в которых 1–2 дома, например, поселки Ближний Кезек, Сайзак, Нижний Алзак. Самые крупные – поселки Усть-Анзас (46 домов), Мрассу (77 домов).

Перепись проводят три специалиста, которые прошли обучение в Кемеровостате. Анкеты заполняют не на бумаге, вносят данные в планшеты российского производства, специально изготовленные для переписи. Опросный лист включает 41 вопрос, что позволяет в итоге составить целостную картину о составе населения, его возрастной, образовательной, национальной структуре. Данные необходимы для грамотной социально-экономической политики как на местном уровне, так и в масштабах всего государства.

По административным данным в труднодоступных уголках Горной Шории насчитывалось 308 жилых домов, в которых проживают 817 человек. Фактическую численность жителей и количество домов покажет перепись населения. Сейчас специалисты Росстата обрабатывают полученную информацию.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории страны с 1 по 31 октября 2021 года. В отдаленных населенных пунктах она уже началась, так как природные условия не позволяют проводить перепись в единый для всей страны период.

В Кузбассе к труднодоступным территориям отнесены 45 сельских населенных пунктов: шесть населенных пунктов Междуреченского городского округа, 36 – Таштагольского и три – Новокузнецкого муниципальных районов. Численность населения в них – около 2 тыс. человек.

В Междуреченске и Таштагольском районе перепись проводилась в течение июня и сейчас находится в стадии завершения. Жители труднодоступных населенных пунктов Новокузнецкого муниципального района будут переписаны в сентябре.

Органы власти на местах предоставляют переписчикам необходимый транспорт.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.