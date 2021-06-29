Комплекс работ предусматривает установку современных светофоров, дорожных ограждений, обустройство пешеходных переходов с учетом требований «безбарьерной среды», замену остановочных павильонов. В общей сложности в нормативное состояние приведут 118 дорожных объектов, в том числе 65 – в Кемеровской агломерации, 29 – в Новокузнецкой агломерации, а также 24 объекта региональной сети.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для удобства маломобильных групп населения обустраивают съезды на пешеходные переходы, укладывают тактильную плитку в местах сопряжения с проезжей частью, устанавливают ограждения и светофоры со звуковым сигналом для пешеходов, занижают бордюры, обустраивают пандусы.

В Новокузнецке для модернизации и обустройства техническими средствами организации дорожного движения выбраны аварийно опасные участки и пешеходные переходы на школьных маршрутах. Там приводят в соответствие с ГОСТами пешеходные переходы, ликвидируют аварийно опасные участки на дорогах и тротуарах, устанавливают светофоры вызывного типа с дублирующим звуковым сигналом. На эти цели направлено более 40 млн рублей, 50 % суммы – средства федерального бюджета, по 25 % выделено из областного и местного бюджетов.

Первый светофор уже установлен на проспекте Мира в Новоильинском районе. В прошлом году в рамках нацпроекта на данном участке для ликвидации места концентрации ДТП убрали один пешеходный переход, а второй – перенесли, в соответствии с требованиями ГОСТ. В этом году подрядчики занимаются обустройством объекта техническими средствами: осталось сделать точечную подсветку перехода и нанести разметку холодным пластиком. Всего до конца года будет установлено 7 электронных регулировщиков.

В Кемерове в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется установить 13 светофоров, в том числе вблизи семи образовательных учреждений: на ул. Весенняя, 17 (Лицей № 62); ул. Красная, 20 (СОШ № 10); б-р Строителей, 44б (Гимназия № 25); ул. Гагарина, 110 (СОШ № 80); ул. Дружбы, 7 (СОШ № 14); ул. Смирнова, 18 (лицей № 89); пр. Михайлова, 5б (школа № 85). Также они появятся на аварийно опасных местах и местах концентрации ДТП: пр. Ленина – ул. Чкалова, перекресток ул. Ноградская – ул. Кирова, б-р Строителей, 26, пр. Ленина, 147, перекресток ул. Гагарина – ул. Каменская, пр. Московский, 14.

Кроме этого, в Кемерове устанавливают современные остановочные павильоны, выполненные из многослойного стекла триплекс. Внутри они оборудованы скамьями, урнами и информационными стендами. Четыре таких павильона уже появились на отремонтированном в этом году шоссе Леонова, два – на проспекте Притомский, по одному – на улицах Кирова и Дзержинского. Сейчас в работе по три остановки на проспекте Химиков и улице Ворошилова. Всего планируется заменить 15 остановочных павильонов.

В рамках дорожного нацпроекта в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях установят более 2,6 тыс. пог. м пешеходного ограждения, более 3 тыс. м барьерного ограждения, а также более 3 тыс. кв. м тротуаров.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.