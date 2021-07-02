Губернатор Сергей Цивилев провел совещание, посвященное направлениям развития сотрудничества между Кузбассом, Германией и Австрией.

В совещании приняли участие Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и глава Московского Представительства Объединения Торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп, Торговый атташе Посольства Австрии в России Томас Шпацир, генеральный директор ООО «Либхерр-Русланд» Николай фон Зеела, представители компании «Либхерр», которые находятся в регионе с рабочим визитом, а также администрации правительства Кузбасса и предприятий.

«В этом году мы отмечаем 300-летие Кузбасса, но также эту дату можно назвать началом сотрудничества нашего региона и Германии, когда Даниил Готлиб Мессершмидт в начале июля 1721 года прибыл в город Кузнецк, а в августе описал огнедышащую гору в 25 километрах от города. Это сотрудничество продолжается до сих пор, в Кузбассе успешно работают такие компании, как “Либхерр”, концепция зданий строящегося культурного кластера была разработана совместно с австрийским архитектурным бюро. Мы благодарим за совместную работу и готовы продолжать сотрудничество», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и глава Московского представительства объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп подчеркнул, что Германия верит в российский рынок, немецкий бизнес планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество.

«Я испытал восторг от развития области, в последний раз я здесь был в середине 90-х годов прошлого века и могу сказать, что регион кардинально изменился к лучшему. Кузбасс интересен для инвестиций, сотрудничество региона с компанией “Либхерр” это хорошо демонстрирует. Мы планируем подготовить план дальнейшего сотрудничества с регионом и предлагаем провести совместную встречу представителей Торгово-промышленных палат Германии с руководством и бизнесом Кузбасса, где наметим перспективы совместной деятельности», – отметил Маттиас Шепп.

Генеральный директор ООО «Либхерр-Русланд» Николай фон Зеела поблагодарил губернатора Кузбасса за те возможности, которые предоставлены для инвестиций и сотрудничества с компаниями региона.

«Наша делегация с удивлением ознакомилась с новым, динамично развивающимся Кузбассом. Очень рад осознавать, что в этом есть и наш вклад», – отметил Николай фон Зеела.

Губернатор Сергей Цивилев напомнил, что Кузбасс давно эффективно сотрудничает с «Либхерр», в частности, 2017 году «Либхерр» и «Кемеровохиммаш» (филиал АО «Алтайвагон») подписали соглашение о сотрудничестве. Представители «Либхерр» провели аудит предприятия и сертифицировали его для изготовления грузовых платформ и кузовов карьерных самосвалов, а также ковшей для экскаваторов и погрузчиков. В июне 2019 «Кемеровохиммаш» представил кузов карьерного самосвала «Либхерр» T 264. Первый карьерный самосвал, полностью собранный в Кузбассе, начал работу на разрезе «Первомайский» в 2019 году. Сотрудничество продолжается – рассматривается возможность изготовления деталей судовых кранов «Либхерр».

Глава региона поддержал предложение, которое Николай Фон Зеела передал от журналистов Германии, – снять фильм о Кузбассе. Сергей Цивилев пообещал всестороннюю помощь в его подготовке со стороны правительства Кузбасса.

Торговый атташе Посольства Австрии в России Томас Шпацир подчеркнул, что многие австрийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Кузбассом, в частности, в плане развития курорта «Шерегеш». Губернатор Сергей Цивилев отметил, что регион открыт для совместной работы и готов предоставить все условия для инвесторов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.