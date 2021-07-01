1 июля с рабочей поездкой Новокузнецк посетили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) – главный государственный экологический инспектор Российской Федерации Светлана Радионова.

В ходе визита в администрации Новокузнецка прошло совещание под председательством Александра Козлова. Участники обсудили реализацию мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

«К Кузбассу привлечено особое внимание, в марте Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, согласно которой на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета будет направлено 6,6 миллиарда рублей. В текущем году регион получит 2,1 миллиарда рублей, почти 1,6 миллиарда уже поступило в Кузбасс. Средства направят на обновление городского транспорта, рельсовой инфраструктуры, газификацию», – рассказал Александр Козлов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ отметил, что уже в 2021 году на маршруты выйдут 20 трамваев и 19 троллейбусов. Будет профинансировано закрытие Куйбышевской котельной, которая обеспечивает теплом 150 тысяч жителей. Уже в следующем отопительном сезоне люди должны получать тепло от Центральной ТЭЦ, работающей на газе. Это не только отразится на экологии, но и будет выгоднее для населения.

«Не менее важна газификация частного сектора. Уже в 2021 году из федерального бюджета будет профинансировано строительство 30 км газопровода, к которому должны подключить около 500 дворов. Таким образом, более 1200 человек будут обеспечены газом. План-максимум – газифицировать более 8 тысяч подворий, где живут свыше 25 тысяч человек», – подчеркнул министр.

В Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. В него входят мероприятия по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. Так, АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Кузнецкая ТЭЦ» реализуют 14 мероприятий, направленных на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), современных пылегазовых очистных сооружений и т.д. В результате выбросы снизятся не менее чем на 20%.

«Промышленные гиганты Новокузнецка в рамках федерального проекта “Чистый воздух” до 2024 года планируют направить на экологическую модернизацию производств более 12,5 миллиарда рублей. С 2018 года они уже инвестировали почти 3 миллиарда рублей, что составляет почти 25 % от запланированного финансирования. В целом благодаря принимаемым в рамках реализации проекта мерам выбросы в Новокузнецке в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократились более чем на 10 % при плане – 5 %», – отмечает губернатор Сергей Цивилев.

В комплексный план вошло 5 мероприятий АО «ЕВРАЗ ЗСМК», планируется добиться снижения выбросов загрязняющих веществ более чем на 56 тыс. тонн. АО «РУСАЛ Новокузнецк» реализует 6 мероприятий в рамках проекта по переводу корпусов на технологию «Экологический Содерберг» и внедрению технологии обожженного анода с переводом на электролизеры РА-167. В результате выбросы уменьшатся почти на 3 тыс. тонн. АО «Кузнецкие ферросплавы» запланировали перевод 4-х закрытых печей в открытые со строительством блока газоочисток сухого типа, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ на 2,3 тыс. тонн. АО «Кузнецкая ТЭЦ» проводит ремонт золоулавливающих установок на всех котлоагрегатах и установок пылеприготовления, выбросы уменьшатся на 300 тонн.

Заместитель губернатора Андрей Панов рассказал, что с ноября 2020 года в Новокузнецке действует новая маршрутная сеть общественного транспорта, основными принципами которой стали отказ от дублирования и предоставление преимущества городскому электрическому транспорту. На сегодняшний день в город поступило 305 единиц новых экологичных автобусов на газомоторном топливе. Благодаря реализации реформы, согласно проведенному расчету, снижение выбросов составило более 2 тыс. тонн.

О программе реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» за счет бюджетных средств сообщил Сергей Кузнецов. Так, 3,315 млрд рублей запланировано на обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры. На переключение потребителей Куйбышевской котельной на теплоисточник Центральной ТЭЦ направят 0,946 млрд рублей. 2,339 млрд рублей будет израсходовано на строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского, Центрального, Кузнецкого районов города.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: Пресс-служба министра природных ресурсов и экологии РФ.