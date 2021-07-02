Кузбасс может получить дополнительное федеральное финансирование на создание образовательных центров «Точка роста» в школах крупных городов численностью более 100 тысяч человек. В настоящее время региональное министерство образования готовит заявку на включение этой категории учебных заведений в проект «Современная школа» нацпроекта «Образование».



«Изначально «Точки роста» создавались только на базе сельских школ и в малых городах, чтобы предоставить качественное образование детям, живущим в самых отдаленных районах. Однако в больших городах такие площадки будут не менее интересны и полезны для ребят. В 2024 году планируем открыть 115 центров, 79 из которых будут располагаться в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске и Юрге, остальные – в малых городах и селах. Таким образом, единая сеть «Точек роста» позволит обеспечить современным образованием около 95 тысяч кузбасских школьников», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется в Кузбассе с 2019 года. В регионе уже работают 70 центров «Точка роста», еще столько же откроются к новому учебному году. В 2022-2024 годах планируется создать еще 257 образовательных центров. Школьники в них изучают новые технологии, робототехнику и основы безопасности с помощью 3D-принтеров, квадрокоптеров, шлемов виртуальной реальности и демонстрационных моделей. Также данные центры позволяют развивать креативное мышление и навыки работы в команде.



С 2021 года «Точки роста» создаются в новом формате и предназначены для уроков химии, биологии и физики. В них оборудованы цифровые лаборатории, есть гербарии, микроскопы, робототехнические наборы, приборы для опытов по молекулярной физике и др. Кузбассу уже выделено 217,5 млн рублей на создание «Точек роста» в 2022 и 2023 году. Решение о выделении средств на 2024 год, куда войдут школы крупных городов, будет принято федеральным центром в ближайшее время.



Для справки. Еще одним важным проектом является создание сети детских технопарков «Кванториум-42», которые призваны помочь детям развивать свои цифровые навыки и таланты. С 2018 года по нацпроекту «Образование» открыты два таких стационарных технопарка в Кемерове и Новокузнецке, а также два мобильных – они курсируют по отдаленным территориям региона и позволяют учить детей новым технологиям на примере работы 3D-принтера, квадрокоптера, очков виртуальной реальности и др.



В 2021 году детский технопарк появится на базе школы в Междуреченске, а в 2022-2023 годах еще два будут открыты в Прокопьевске и Киселевске. Также уже сформирована заявка на создание шести «Кванториумов» в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Юрге, Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком в 2024 году.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.