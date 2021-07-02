2 июля олимпийская сборная России по дзюдо прибыла в Кемерово для подготовки к играм в Токио. Тренировки будут проходить в Региональном центре дзюдо.

«Чтобы кузбасская молодежь и профессиональные спортсмены имели возможность заниматься спортом на высоком уровне, в Кузбассе активно развивается спортивная инфраструктура, строим такие объекты, как ледовый дворец «Кузбасс», «Кузбасс Арена». Наш регион стал одной из площадок подготовки олимпийцев, приезд именитых спортсменов мотивирует молодых на победы. Дзюдо в нашей области набирает популярность. На данный момент в сборные России различных возрастов входят пять спортсменов из Кузбасса. Надеемся, что они станут олимпийскими чемпионами», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал тренер национальной сборной Хасанби Таов, главной целью приезда является качественная подготовка к соревнованиям. Уже составлен план тренировок, который скоро будет воплощен в жизнь. Состав полностью сформирован и готов к борьбе.

Исполнительный директор Ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса» Ульян Ракшня подчеркнул, что для спортсменов созданы все условия для плодотворных тренировок. «Гости будут тренироваться в Региональном центре дзюдо, а проживать в отеле «Азимут. Из-за пандемии спортсмены будут ограничены от внешнего мира. Все участники соревнований привиты и уже сдают тест, а вечером начнут подготовку», – отметил Ульян Ракшня.

Региональный Центр дзюдо был открыт в январе 2012 года. Общая площадь спорткомплекса составляет 2800 кв. м. Вместимость зрительного зала – 500 человек.

Региональный центр дзюдо соответствует всем современным требованиям к проведению всероссийских и международных соревнований. В нем созданы все условия для проведения тренировок, учебно-методических занятий, комплекса восстановительных процедур. Тренажерный зал общей площадью 160 кв. м оснащен всем необходимым спортивным инвентарем, есть помещения для судейского и тренерского состава, медицинский кабинет, комната гостиничного типа для проживания иностранных тренеров, а также помещение для организации питания спортсменов площадью 80 кв. м. Для спортсменов организовано пять раздевалок общей площадью 300 кв. м, оборудованных душевыми и санузлами.

Спортсмены будут тренироваться в Кузбассе до 9 июля, а затем отправятся во Владивосток, где продолжат подготовку практически до самого старта Игр.

21 июля первая группа дзюдоистов отправится в Токио. Олимпийские игры стартуют 23 июля, турнир по дзюдо начнется 24 июля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.