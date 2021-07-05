5 июля на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса под председательством губернатора Сергея Цивилева обсудили эпидемиологическую обстановку и темпы вакцинации против коронавируса.

«Мы делаем все возможное, чтобы регион был обеспечен вакциной против коронавируса в полном объеме. В воскресенье в Кузбасс поступило 46 950 доз, сейчас из Москвы к нам едет рефрижератор, в котором еще 74 400 доз вакцины. За прошлую неделю более 90 тысяч кузбассовцев привились от смертельно опасной инфекции, сейчас по темпам вакцинации Кузбасс на третьем месте в России. И нам нельзя останавливаться, только коллективный иммунитет позволит противостоять распространению опасного штамма «дельта», который в три раза превышает предыдущие штаммы по скорости инкубационного периода, тяжело переносится и поражает даже молодежь. Пока у нас в регионе не зарегистрировано ни одного случая «дельты», нужно успеть защититься прививкой», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как доложил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, по состоянию на утро 5 июля 2496 человек получают лечение в стационарах, 137 из них – под аппаратами ИВЛ, 1804 – получают кислородную поддержку. 34 кузбассовца с диагнозом «коронавирус» скончались за прошлую неделю, ни у кого из указанных категорий не было прививки.

В связи с тем, что растет количество пациентов, тяжело переносящих болезнь и нуждающихся в кислороде, в регионе развернут пункт по ремонту аппаратов ИВЛ. На безвозмездной основе промышленники уже отремонтировали 38 аппаратов, еще 30 будут готовы на этой неделе. Аппараты интенсивно используются, им требуется регулярная ревизия и замена запчастей, так как от их стабильной работы зависят жизни людей.

По информации регионального Минздрава, сейчас 35 медицинских организаций региона оснащены газификаторами жидкого кислорода, в четырех больницах установлены автономные кислородные концентраторы. Кроме того, в наличии имеются 650 переносных концентраторов (большая часть из которых двухместные), что позволит при необходимости увеличить количество кислородных коек.

Также для повышения оперативности оказания помощи людям с симптомами пневмонии и коронавируса на 20 % увеличено количество бригад скорой помощи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.