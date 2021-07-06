Они могут включать ремонт проездов, пешеходных дорожек, расширение парковок, монтаж освещения, озеленение. Все зависит от пожеланий жителей. Тему продолжит Арина Мерлова.

«Как после бомбёжки» – так о своем дворе говорят жильцы дома №54 на пр. Октябрьском. Глубокие ямы, выбоины… Чтобы хотя бы просто пройти здесь и не травмироваться, важно придерживаться главного правила – смотреть под ноги.

И вот в середине июля в этот двор заедет специализированная техника. В планах – ремонт дорожного полотна, обустройство парковки, замена бордюрного камня. Всего в этом году приведут в порядок 86 придомовых территорий. На некоторых объектах работы уже завершены.

Работы выполнили в течение 9 дней. Можно ли быстро сделать качественно, определят специалисты Кузбасского центра дорожных исследований.

Накануне в 13 отремонтированных дворовых территориях произвели контрольную вырубку асфальта. Если будет выявлено хоть одно отклонение от нормы, подрядчику предстоит исправить нарушение за свой счет.

План ремонта составляется с учетом пожеланий жильцов. К слову, именно они и принимают решение о благоустройстве двора, при этом оплачивая всего 5% от произведённых работ. Если и вы хотите преображения своей придомовой территории, необходимо провести собрание собственников и обратиться в управляющую компанию.

Автор: Арина Мерлова