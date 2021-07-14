Сергей Цивилев: Развитие транспортной системы в Кузбассе продолжится в год 300-летия

В дни празднования 300-летия Кузбасса профильные ведомства отчитались о проделанной работе в основных сферах деятельности, в том числе в области развития транспорта.

«Современный и удобный транспорт – один из ключевых факторов комфортной жизни в регионе. Так, за время подготовки к 300-летию в Кузбасс закуплено 1205 автобусов, на это было направлено свыше 7 миллиардов рублей. Строительство и капитальный ремонт аэропортов и автовокзалов, создание инфраструктуры, новые маршруты – все это радует жителей Кузбасса, а также способствует развитию туристской привлекательности региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.



















Обновление общественного транспорта

Всего с 2019 года в рамках губернаторской программы обновления транспорта в Кузбасс поступили 1167 новых современных комфортабельных автобусов различных классов и назначения. Автопарк области обновился на 60%. До конца июля поступит еще 38 новых автобусов.

На территории всех муниципальных образований Кузбасса внедрена безналичная оплата проезда в общественном транспорте на городских и пригородных маршрутах.

В дар от Правительства Москвы Кузбасс получил 30 трамваев и 20 троллейбусов.

В Новокузнецке на линию вышло свыше 300 новых автобусов среднего, большого и особо большого класса. Общественный транспорт перешел на работу по регулируемому тарифу, а меры социальной поддержки на проезд теперь действуют во всех его видах. Программа социально-экономического развития до 2024 года предусматривает выделение 6,6 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Экология», в том числе на обновление транспорта. Так, с 2021 по 2023 годы планируется поступление в Новокузнецк 37 трамваев и 38 троллейбусов, уже в 2021 году на маршруты города выйдут 20 трамваев и 19 троллейбусов.

Строительство и ремонт объектов

В мае 2021 года введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Кемерово им. Алексея Архиповича Леонова. Он был построен в рамках программы модернизации аэропорта Кемерово в достижение целей Указа Президента Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По поручению губернатора Сергея Цивилева в 2021 году завершено строительство и введен в эксплуатацию автовокзал в городе Белово. Двухэтажное здание возвели по просьбе жителей на месте старого автовокзала, который демонтировали в 2012 году. Внутри установлены автоматическая пожарная сигнализация, металлодетекторы и турникеты. Обеспечивается разделение входящих и выходящих пассажиров. Есть лифт для маломобильных граждан, комната матери и ребенка для пассажиров с маленькими детьми. В холлах автовокзала установлены информационные электронные табло и стенды.

В рамках соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме на территории международного аэропорта Новокузнецк будет построен новый современный аэровокзальный комплекс с телетрапами общей площадью 20 тыс. кв. м. Памятный камень в строительство заложил губернатор Сергей Цивилев, сейчас в аэропорту идут работы по подготовке к реконструкции аэровокзального комплекса. Сдать терминал в эксплуатацию планируется в январе 2023 года. В 2025-2028 годах планируется реконструкция аэродромной инфраструктуры в Новокузнецке.

В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года в кемеровском аэропорту будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса и реконструирована аэродромная инфраструктура.

Авиарейсы

Увеличено количество межрегиональных авиарейсов. Из Кемерова и Новокузнецка теперь можно улететь не только в Москву, но и в Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Омск, Абакан. В летний период действуют авиарейсы в Анапу, Сочи и Симферополь. С июня 2021 года возобновились долгожданные международные чартерные авиарейсы из аэропорта Кемерово в Египет и Турцию.

Железнодорожный блок

В 2018 году запущен пилотный проект организации специализированного туристического электропоезда Новокузнецк – Чугунаш. «Шерегеш-экспресс» доставляет туристов на СТК «Шерегеш».

В сентябре 2020 года и феврале 2021 года введены в эксплуатацию два электропоезда ЭП2Д. Составы эксплуатируются на самых востребованных пассажирских маршрутах в Новокузнецком узле, обеспечивая перевозку между Новокузнецком и Междуреченском, Прокопьевском, Мундыбашем, Артыштой, также в маршрут включены Мыски, Осинники и Калтан.

В 2022 году запланировано проведение капитального ремонта железнодорожного вокзала на станции Междуреченск. Сейчас идет разработка проекта реконструкции.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.