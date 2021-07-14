По итогам июня ЦУР Кузбасса занял первое место в Сибири и третье место в России по оперативности и качеству ответов на сообщения жителей региона в социальные сети. Важно, что ответы получают все обратившиеся.



«В июне чаще других нам писали жители Кемерова, Киселевска и Прокопьевска. Среди популярных тем месяца можно отметить дороги (1051 сообщение), соцзащиту (1017 сообщений), благоустройство (716 сообщений), ЖКХ (527 сообщений), мусор (351 сообщение)», – рассказал руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.



Реакцию на запрос кузбассовцы теперь получают в 2 раза быстрее (время сократилось с 3 до 1,5 часов). В числе лучших территорий по работе с сообщениями граждан через соцсети специалисты ЦУРа отмечают Кемерово, Белово, Новокузнецк, Осинники, Юргу и Междуреченск.



В июне 2021 года через социальные сети поступило свыше 5 тысяч сообщений, это на 12 % больше, чем в мае. Среди источников стабильно лидирует «ВКонтакте» – через эту соцсеть пришла почти половина обращений. Также в тройке лидеров – «Одноклассники» и «Инстаграм».



Напомним, Центр управления регионом занимается отработкой сообщений, которые поступают от жителей Кузбасса через соцсети в виде вопросов и предложений. О проблеме можно заявить несколькими способами: написать в комментариях на страницах ЦУР Кузбасса в соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм», оставить комментарий в любом аккаунте органа госвласти (министерство, муниципалитет) или написать на своей открытой странице в соцсети. Сотрудники ЦУРа фиксируют сообщение, направляют его исполнителю и контролируют его решение.



Все большей популярностью у жителей региона пользуется платформа обратной связи (ПОС) – это портал «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ. В июне 2021 года через ПОС поступило почти 10 тыс. сообщений, это в три раза больше, чем в мае. В основном жителей интересовали темы вакцинации, выплаты на детей от 3 до 7 лет, автодороги, дворы и территории общего пользования, благоустройство.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.