В Кузбассе 370 социально значимых объектов в отдаленных районах сельской местности до конца текущего года получат доступ к высокоскоростному интернету. В списке – 101 образовательная организация, 91 фельдшерско-акушерский пункт, 147 учреждений культуры и 31 участковый пункт полиции. Почти на 100 объектах работы уже проведены. Подключение производится в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

«Цифровизация активно проникает практически во все сферы жизни, появляется много возможностей для работы, коммуникации и обучения. Поэтому независимо от того, где проживает человек, в городе или сельской местности, у всех должен быть равный доступ к знаниям и современным технологиям. Подключение к высокоскоростному интернету важных социальных объектов, таких как школы и фельдшерско-акушерские пункты, позволяет решать эту задачу», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По информации министерства цифрового развития и связи Кузбасса, в отдельных территориях интернет появится впервые, а где-то будет достаточно обновить инфраструктуру и повысить скорость подключения. При этом во всех населенных пунктах планируется организовать узлы связи, через которые подключиться к Сети смогут частные домовладения и коммерческие организации.

Реализация федерального проекта началась в 2019 году и продлится до конца 2021 года. За это время в Кузбассе уже получили доступ к интернету более 500 объектов. В их числе – школа в поселке Мозжуха Кемеровского округа. В период пандемии проводить занятия онлайн здесь было невозможно, задания детям ежедневно развозил водитель школьного автобуса. После того как в рамках нацпрограммы в образовательном учреждении подключили новое оборудование, скорость интернета возросла примерно в 2,5 раза.

Всего в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» в Кузбассе с 2019 по 2021 годы подключат к интернету 876 социально значимых объектов. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 760 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.