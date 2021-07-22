92 семьи в Кемеровском муниципальном округе стали новоселами

22 июля в деревне Береговая Кемеровского муниципального округа заселили новый многоквартирный дом. Новоселами стали 92 семьи: дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, социально незащищенные категории населения. Финансирование строительства велось по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Строительство домов идет практически во всех муниципалитетах региона. Сейчас в Кузбассе возводят 185 домов. С начала юбилейного для региона года введено 16 многоквартирных новостроек, из них 8 – социальные, предназначенные для льготных категорий. До конца 2021 года в эксплуатацию введем еще 68 домов, из которых 28 также будут с бесплатными квартирами для социально незащищенных граждан. Важно, что новые дома обеспечиваются всей необходимой инфраструктурой», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

















Четырехэтажный дом на ул. Строительная в деревне Береговая построили ровно за год. В нем 60 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир. Все они готовы к заселению: оснащены сантехникой, индивидуальными приборами учета электроэнергии и воды, пожарными извещателями, утепленными межкомнатными дверями.

Это уже второй многоквартирный дом в комплексной застройке центра Береговой: в 2020 году здесь был заселен 100-квартирный дом. Рядом ведется строительство детского сада на 140 мест, планируется реконструкция школы. Ранее были отремонтированы Дом культуры и парк Славы.

Завершаются работы на строительстве многоквартирного дома в Белове. В начале августа новоселье будут отмечать 87 семей беловчан, в поселке Инской построили пятиэтажный двухсекционный дом. Строителям осталось только «навести красоту» – вывезти строительный мусор, устранить мелкие косметические недоделки.

Дом спроектирован и возведен по программе «Сейсмика» – квартиры здесь получат горожане, проживающие в домах, не отвечающих требованиям сейсмоустойчивости. В новостройке особо прочный конструктив, который сможет выдержать землетрясения до 9 баллов.

Квартиры сдадут под ключ, даже лоджии застеклены. Пока шла стройка, рабочие обустроили парковку, пешеходные дорожки, смонтировали детский городок. Всего в этом году в Белове будут сданы в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.