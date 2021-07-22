482 студента-медика вышли на работу для помощи врачам и медсестрам Кузбасса

Студенты Кемеровского государственного медицинского университета вышли на работу в учреждения здравоохранения Кузбасса. На данный момент трудоустроено 482 человека. Из них 422 работают в лечебно-профилактических учреждениях, 38 – на станции скорой медицинской помощи, 22 – в пунктах вакцинации.





Ребята получают практические навыки и учатся взаимодействию с пациентами. Студенты 1–3 курсов подменяют санитаров, 4–6 курсов – выполняют обязанности медицинских сестер, а ординаторы работают врачами-стажерами. Ребята, которые устроены в пункты вакцинации в Осинниках, Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Юрге, Мариинске, Топках, занимаются анкетированием, общим осмотром пациентов, делают инъекции.



Кроме того, для работы в ковидариях сейчас набирают резерв, который составит 50 человек. Если появится необходимость, то студентов медицинского университета трудоустроят в «красную зону».



«Я работаю медсестрой на станции скорой помощи. Это уже не первая моя работа, мне очень нравится. В будущем планирую остаться здесь на долгое время. Я общаюсь с пациентами, измеряю им давление, температуру, сатурацию. Также по назначению врача или фельдшера ставлю уколы внутримышечно и внутривенно, осуществляю постановку капельниц и катетеров. Коллектив очень хороший, мои коллеги всегда придут на помощь и могут дать совет», – рассказывает студентка 6 курса лечебного факультета КемГМУ Юлия Мухина.



Напомним, студенты Кемеровского государственного медицинского университета ежегодно проходят учебную практику в медицинских организациях региона. Так, во время пика пандемии в октябре-декабре 2020 года более 1000 студентов и ординаторов были направлены на практику в лечебные учреждения Кузбасса. Они работали в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. В ковидариях региона в пик пандемии работали 45 студентов и 38 ординаторов.



Прошли производственную практику и студенты Кузбасского медицинского колледжа. В июне в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г.П. Курбатова практику проходили 176 студентов Кузбасского медицинского колледжа, 8 из них трудоустроились в ковидарий.



Студенты-медики набирались опыта и в Юргинской городской больнице. В этом году здесь прошли практику 39 студентов, многие из них – не в первый раз. Большинство обучаются в КемГМУ, есть и студенты Томского медицинского университета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.