Благодаря внедрению бережливых технологий детская поликлиника № 2 Кемеровской городской клинической больницы № 2 преобразилась и стала значительно комфортнее. Все улучшения проводились в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

«Оперативность и качество – основа работы в сфере здравоохранения. Особенно это важно, когда дело касается детей. Поэтому необходимо оптимизировать процесс приема маленьких пациентов и время нахождения в клинике родителей и медиков. Внедрение бережливых технологий позволяет делать это без дополнительных вложений», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В медорганизации проведен косметический ремонт фасада, вывеска заменена на светодиодную. В поликлинике перераспределили потоки пациентов и выделили отдельный вход для остро заболевших детей, что актуально в период распространения коронавируса. При входе расположена антивандальная кнопка, при помощи которой люди с ограниченными возможностями могут посещать учреждение, размещены указатели «Прием остро заболевших», «Пункт выдачи детского питания». В тамбуре размещена информация, которая поможет решить ряд вопросов, не обращаясь в регистратуру. Во входной зоне размещено табло для помощи в передвижении маломобильных пациентов.

Регистратуру поделили на функциональные зоны: регистратура с электронной очередью, колл-центр для работы с вызовами, картохранилище, администратор. Колл-центр позволяет разгрузить регистраторов – они не отвлекаются на телефонные звонки, а общаются только с пациентами, которые пришли на прием. IP-телефония позволяет вести мониторинг поступивших звонков, контроль пропущенных или непринятых.

В зоне регистратуры размещается лист предложений и QR-код для онлайн-анкетирования удовлетворенности пациентов. Установлено электронное табло с расписанием приема врачей, ведется электронная запись и электронная очередь, выделены зоны комфортного пребывания пациентов и сопровождающих. Разведены потоки приема врачей-специалистов и участковых педиатров. Такая логистика сложилась в результате анализа потоков пациентов на медицинские осмотры и диспансеризацию, а также с учетом пожеланий жителей.

«Информация о работе поликлиники, ее кадровом составе, основных направлениях деятельности, наиболее часто задаваемых вопросах расположены в терминале информации. Работа по внедрению системы 5S помогла организовать внутреннее пространство в кабинете, удалить лишнюю мебель. Время, которое ранее уходило на поиск бланков, справок и других вещей, теперь можно использовать для приема пациента. Деревянные пеленальные столики заменили на складывающиеся, что экономит пространство», – рассказывает главный врач Кемеровской городской детской клинической больницы № 2 Елена Воронина.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.