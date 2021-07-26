Белово: более 2000 объектов за 1000 дней

В Белове за 1000 дней подготовки к 300-летию Кузбасса было построено и благоустроено более 2000 объектов. Профильные ведомства рассказали, что уже сделано в городе, а также поделились планами до конца года.

«Программа подготовки к празднованию юбилея Кузбасса была рассчитана на то, чтобы качественные улучшения в родном городе, селе, поселке заметили все кузбассовцы. Основной оценкой работы стали отзывы жителей региона – они замечают и ценят те изменения, которые произошли за тысячу дней. Подчеркиваю, что работы по благоустройству не завершаются после праздника, за этим будет особый контроль», – отметил Сергей Цивилев.

















Жилье и благоустройство

За последние 3 года город превратился в одну большую строительную площадку. В Белове было введено 76 тыс. кв. м жилья. Готовится к заселению дом на 87 квартир на улице Чистопольской в поселке Инском. Продолжается строительство многоквартирного дома в 3-м микрорайоне и квартале «Сосновый». Всего в этом году в Белове будут сданы в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья.

Готов проект строительства нового здания ЗАГС. На участке общей площадью 1204 кв. м появится двухэтажное здание с двумя залами для регистрации, комнатами жениха и невесты, фуршетным залом, фотозоной, зоной ожидания, архивом.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» за 1000 дней подготовки к 300-летию было отремонтировано 67 беловских дворов, еще 30 обновят в этом году. За 3 года было благоустроено 15 общественных пространств. Обновлены парки «Центральный», «Приморский», скверы стадионов «Юность», «Шахтер», сейчас ведутся работы в парке «Юбилейный».

В городе реализуется программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. За 3 года отремонтировано порядка 17 км водопроводных и 12 км тепловых сетей. Завершается масштабный проект строительства магистрального водовода от 7-го гидроузла до 3-го микрорайона. Подрядчики приступили к замене устаревших и маломощных насосов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители четырех микрорайонов Белова смогут получать качественную питьевую воду без перебоев.

Белово вошел в четверку городов России, где проводят масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры по федеральной программе «60+». Программа разработана для поддержки малых городов, где степень износа сетей составляет более 60 %. Реализация проекта рассчитана на 2021–2022 годы. 6 неэффективных угольных котельных будут выведены из эксплуатации, а потребителей переключат на тепло Беловской ГРЭС. Общий объем инвестиций в развитие систем теплоснабжения Белова с 2020 по 2029 годы составит 3,5 млрд рублей.

Дороги и транспорт

Особое внимание было уделено дорогам. За 3 года отремонтировано 46 км дорожного полотна. На улицах Пролетарская, Октябрьская, Советская, кроме асфальта, обновили всю дорожную инфраструктуру: заменили освещение, проложили тротуары, сделали ливневки, поставили ограждения для безопасности пешеходов. По обновленным дорогам отправился новый общественный транспорт. По губернаторской программе за 3 года в Белово поступило 36 автобусов, в том числе три – большой вместимости. Новый транспорт задействован на городских маршрутах, а также для пригородного и междугородного сообщения.

В марте 2021 года был открыт новый автовокзал, построенный по поручению губернатора Сергея Цивилева.

«Жители ждали новый автовокзал 9 лет, старое здание было демонтировано в 2021 году. Белово – транзитный город, это 47 тысяч рейсов автобусного сообщения. Именно поэтому строительство автовокзала стало одной из стратегически важных задач в рамках празднования 300-летия Кузбасса. По объемам перевозок беловский автовокзал занимает третье место в регионе после кемеровского и новокузнецкого. От него отправляются 176 рейсов, в том числе 28 межрегиональных. Высокая пропускная способность объекта позволяет обслуживать не только жителей Белова, но и пассажиров из Краснобродского, Беловского района и Гурьевского округа», – отметил Сергей Цивилев.

На строительство нового здания по программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» из регионального бюджета было выделено около 156 млн рублей. Автовокзал рассчитан на 1,1 млн пассажиров в год и на 2 тысячи пассажиров в сутки. В новом двухэтажном здании разместились два зала ожидания, комната матери и ребенка, 5 касс, буфет, медпункт, пост охраны, санузлы, служебные помещения. Помещения и санузлы оборудованы для маломобильных групп населения, имеются специальные подъемники для обеспечения доступной среды. Сейсмостойкость нового автовокзала – 8 баллов. Антитеррористическую безопасность обеспечивают рамки металлодетектора и турникеты.

Культура

Большие изменения произошли и в сфере культуры. Так, завершился капитальный ремонт Центрального дворца культуры. Он стал современной площадкой для проведения мероприятий любого уровня. «Изюминка» ЦДК – сцена с поворотным кругом диаметром 11 метров. В рамках нацпроекта «Культура» в ЦДК был открыт виртуальный концертный зал. Современная акустика и высокоточный экран позволяют беловскому зрителю наслаждаться постановками лучших площадок страны, не выезжая из города.

Спорт

За 3 года построено и отремонтировано порядка 20 спортивных объектов. Якорный проект – ФОК «Металлург» – стал любимым местом тренировок беловчан. Комплекс включает в себя 5 спортивных залов, 2 стадиона, бассейн на 6 дорожек, зал для киберспорта, гостиницу, кафе. Объект полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно проводить соревнования по 50 видам спорта. Капитально отремонтирован ФОК «Электрон». На базе спорткомплекса действует 6 спортивных секций, где занимаются свыше 1,2 тыс. детей и подростков. Работают секции по вольной борьбе, тайскому боксу и кикбоксингу. Для любителей бега функционирует самый большой в регионе крытый легкоатлетический манеж.

Еще один знаковый проект, реализованный в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса, – бухта «Ассоль». По сути, вся инфраструктура была построена с нуля. 4 гектара полузаброшенной территории удалось превратить в многофункциональную комфортную зону отдыха, а также создать площадку для проведения массовых мероприятий. Уютные беседки, качели, зона для барбекю, ландшафтный дизайн с альпийскими горками – сейчас это идеальное место и для релаксации, и для спорта. В начале июля здесь прошли чемпионат и первенство России по триатлону. Тренеры и спортсмены назвали беловскую «Ассоль» одной из лучших площадок мира для проведения соревнований по данному виду спорта.

По федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» на стадионе «Грамотеинский» идут работы по строительству плоскостных сооружений.

Образование

В 2019 году в Кузбассе стартовала губернаторская программа «Моя новая школа», включающая в себя капитальный ремонт с полным переоснащением учебных заведений. За время подготовки к юбилею региона в программу вошли два корпуса школы № 19 и школа № 32. Проект капитального ремонта школы № 37 уже включен в перечень объектов региональной программы. Кроме того, капитально отремонтирован детский оздоровительный лагерь «Алые паруса».

Строительству новых объектов в сфере образования муниципалитет уделяет особое внимание, активно готовятся проекты. Один из них – проект строительства школы на 1100 мест в квартале «Сосновый» – уже прошел государственную экспертизу. Начато проектирование здания новой школы на 500 мест в поселке Инской. В перспективном районе Белова – квартале «Сосновый» – ведется строительство детского сада на 180 мест, готов проект капремонта лицея № 22. К концу года планируется завершить работы по строительству спортивного зала в школе № 9. Новый спортзал соединят переходом с основным зданием. В спортивном зале оборудуют душевые и раздевалки.

Здравоохранение

За 1000 дней подготовки к юбилею региона в Белово поступило 18 единиц крупного медицинского оборудования. В двух поликлинических отделениях, входящих в структуру Беловской городской детской больницы, внедрена усовершенствованная система организации работы врачей, медицинских сестер и регистратуры.

В 2021 году закончен капитальный ремонт здания диагностического центра с оснащением современным медицинским оборудованием. В помещении 20 лет не было капитального ремонта. Строители привели в порядок фасад здания, заменили системы тепло-, водо- и электроснабжения.

Помимо установки высокотехнологичного медицинского оборудования, в диагностическом центре прошел ряд преобразований, которые значительно увеличили его функционал. Здесь теперь разместилась женская консультация с комнатой ожидания и игровой комнатой для детей. Еще одну часть здания заняло отделение диагностики. Здесь установили фиброгастроскоп, фиброколоноскоп и аппарат ФГДС, производится забор биопсии.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.