Самыми популярными вопросами стали противопоказания и возможные побочные эффекты прививки, отличия вакцин, нужно ли проверять количество антител перед вакцинацией и другие. В марафоне принимали участие заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева, главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева и другие специалисты.

«Вакцинация от коронавируса и сама пандемия породила много мифов, люди зачастую верят ложной информации, которую распространяют непроверенные источники. Думаю, марафон помог кузбассовцам разобраться в основных вопросах», – отметила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Марафон проходил на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Кузбасс-1», радио «Вести FM», «Кузбасс FM», «Радио Маяк», «Радио России». Всего поступило около 260 звонков и сообщений в мессенджеры.

Как сообщили представители Минздрава Кузбасса, в регион поступило 784058 доз вакцины против коронавируса, в том числе 9630 доз препарата «ЭпиВакКорона», 4680 доз «КовиВак», 9536 доз «Спутник Лайт», 760 212 доз «ГамКовидВак» («Спутник V»). Медики отметили, что вакцины прошли все необходимые стадии исследований и безопасны для пациентов.

Есть категории людей, кому прививку нельзя ставить по показаниям, в которые входят острая фаза любого хронического заболевания, заболевание пациента в текущий момент; аллергическая реакция в анамнезе. Главный врач клинической инфекционной больницы Кузбасса Светлана Кудашева подчеркнула, что в любом случае, даже перечисленных условий нет, решение о вакцинации принимает врач.

Кемеровчанка Светлана Степановна поинтересовалась необходимым уровнем антител. Медики рассказали, что если после вакцинации антитела не обнаруживаются, это не значит, что нет защиты от коронавируса. Прививка позволяет защитить организм на более высоком уровне, чем наличие антител после болезни.

Специалисты подчеркнули, что соблюдать карантин после прививки не нужно, но важно не забывать о ношении средств индивидуальной защиты и обработке рук, так как в этот период антитела только начинают вырабатываться, организм уязвим.

Дополнительная подготовка к прививке не требуется, достаточно заполнить анкету и проконсультироваться с терапевтом, который определит, можно ли вакцинироваться.

Также в ходе марафона обсудили влияние вакцинации на протекание беременности. Беременным женщинам вакцинироваться можно после консультации с врачом. На вопрос кормящей мамы двухмесячного малыша, можно ли ставить прививку, специалисты ответили, что грудное вскармливание входит в перечень противопоказаний для вакцинации.

Валентину Васильевну интересовало, ставить прививку от гриппа, если уже вакцинировались от коронавируса. Ей ответили, что нужно привиться и от гриппа.

Материалы онлайн-марафона будут размещены на информационном портале «Кузбасс» и на сайте газеты «Комсомольская правда».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.