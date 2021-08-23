23 августа на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили динамику заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю и темпы вакцинации.



«За последнюю неделю увеличилось количество первичных обращений в поликлиники по лечению острых респираторных заболеваний, пневмонии и ковида. Рост незначительный, он может быть связан с возвращением людей из отпусков. При этом не наблюдаем роста вызовов скорой помощи и количества госпитализированных», – отметил в докладе заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.



По информации регионального Минздрава, первой аппликацией вакцины против коронавируса на сегодняшний день привито 773 тысячи кузбассовцев, это 62,4 % от подлежащих вакцинации. За прошлую неделю прививку поставили 26,9 тысяч человек, 2 024 из них – вторую аппликацию. Полностью вакцинированы 630,7 тысяч жителей региона (50,9 % от подлежащих вакцинации), в том числе 209,9 тысяч человек старше 60 лет. За неделю привились 4 679 представителей старшего поколения.



В Кузбассе в наличии более 100 тысяч доз вакцины. В муниципалитетах открыты 311 стационарных и мобильных пунктов вакцинации, часть из них круглосуточные. Теперь информация об их работе и местоположении доступна онлайн на «Яндекс-картах», «Google-картах» и справочнике «2ГИС». Масштабный проект разработан Минздравом РФ, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». Информацию на данных ресурсах постоянно актуализирует региональный ЦУР (Центр управления регионом).



Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, в поисковую строку «Яндекс-карт» или «Google-карт» нужно ввести запрос «вакцинация рядом», «прививка» или «пункты вакцинации». Сервисы предложат список ближайших пунктов, в карточке каждого будет указана информация о его полном названии, точном адресе, телефоне, сайте и времени работы, а также о маршруте до пункта вакцинации. Там же указаны ссылки на портал госуслуг для записи на прививку и на сайт стопкоронавирус.рф – для получения официальной информации об инфекции. В справочнике «2ГИС» адреса, время работы, телефоны, маршруты, фото и отзывы отображаются при запросе «вакцинация COVID-19», «пункты вакцинации от COVID-19».



Как отметил руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов, на тему «Вакцинация от COVID-19» фиксируется самое большое количество обращений жителей региона через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Так, за июль 2021 года из 11 020 сообщений 9 279 касались прививок.



Напомним, в России в настоящее время для прививок используются вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Добровольная вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно жителям в возрасте от 18 лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.