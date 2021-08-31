Уборка зерновых культур в Кузбассе завершена на четверть

По информации Минсельхоза Кузбасса, на полях региона обмолочено уже 144 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 24 % от плана уборки. Озимых культур убрано 3,3 тыс. га, ярового ячменя – 51,1 тыс. га, яровой пшеницы – 22,9 тыс. га, ярового гороха – 27,1 тыс. га.



Намолочено 412 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 28,6 центнеров с гектара. Зерно направляется на подработку и хранение – для этого в Кузбассе имеется 306 зерноочистительных сушильных комплексов производительностью более 40 тысяч тонн зерна в сутки.







«Всего по итогам 2021 года планируется намолотить порядка 1,37 миллиона тонн, в прошлом году убрали 1 миллион 284 тысячи тонн зерна. Мы настроены и дальше увеличивать объемы урожая, поэтому в Кузбассе аграриям оказывают поддержку в производстве зерна. В текущем году 82 сельхозпредприятия получат субсидии на стимулирование производства зерновых культур на общую сумму более 81 миллиона рублей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.



Субсидии предоставляются в рамках государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» в целях реализации мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования». Средства выплачиваются из федерального и областного бюджетов.



Напомним, в уборочную страду 2021 года в регионе необходимо обмолотить 597,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (в том числе 338,8 тыс. га пшеницы), 120,7 тыс. га масличных культур (в том числе 94,2 тыс. га рапса), убрать картофель и овощи с площади почти 9 тыс. га.



Кроме зерновых культур, аграрии уже убирают масличные – намолочено 6,9 тыс. тонн маслосемян. Картофель убран на площади 881 га. К уборке раннеспелых сортов свеклы и капусты приступили в Беловском, Кемеровском, Чебулинском муниципальных округах и Новокузнецком муниципальном районе. Хозяйства уже работают на урожай следующего года – посевом озимых культур занимаются 10 муниципалитетов. Всего посеяно 14,1 тыс. га площадей (озимые рожь, пшеница и сурепица). Аграрии уже начали заготовку семян для посева в следующем году и обработку почвы.



Также подходит к завершению заготовка грубых кормов для сельскохозяйственных животных на зимний период. Аграрии приступили к заготовке сочных кормов – силоса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.