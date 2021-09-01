Первый в России отраслевой медицинский Центр опережающей профессиональной подготовки появится в Кузбассе

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Кузбасском медицинском колледже.

«Кузбасский медицинский колледж – это динамично развивающееся учебное заведение. Колледж получил президентский грант на создание отраслевого центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). По условиям гранта средства поступят только в 2024 году. Однако мы приняли решение уже в этом году запустить программу по строительству Центра, который станет первым отраслевым в России, финансирование будет выделено из регионального бюджета», – сказал губернатор Сергей Цивилев.













Учебное заведение пользуется популярностью среди выпускников школ. Так, 1 сентября к обучению приступили 955 ребят, в прошлом году первокурсников в колледже было 835. Поэтому еще одним нововведением в развитии колледжа станет модернизация и расширение его площадей.

Кроме Кузбасского медицинского колледжа в День знаний губернатор посетил Кузбасский педагогический колледж и Президентское кадетское училище.

«Эти три учебных заведения, которые готовят выпускников самых нужных специальностей для страны – врачей, учителей и защитников Отечества. Это специальности, которые служат государству, людям и являются основой и для нашего региона. Желаю вам интересных, увлекательных лет учебы, направленных на получение основ профессии – навыков и практик, которые необходимы на вашем пути. Вы – наша опора, будущая смена профессионалов. Вместе мы сделаем Кузбасс еще лучше», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.