В Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 и в Мариинскую городскую больницу поступили аппараты для кардиологического стресс-тестирования, а в Осинниковской городской больнице установили новый современный цифровой рентген-аппарат. Оборудование поступило в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Система здравоохранения Кузбасса активно модернизируется. Мы строим новые современные больницы, направляем инвестиции на переоснащение современным оборудованием. Все это позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и принять необходимые меры, а в конечном итоге – сохранить жизнь и здоровье людей. Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности качественной медицинской помощи нашим жителям. Только в 2021 году по этой программе мы закупим более 400 единиц оборудования», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Аппараты для кардиологического стресс-тестирования стоимостью более 2 млн рублей каждый предназначены для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это передвижная система, с помощью которой исследования можно проводить в амбулаторных условиях. При этом сокращается время исследования и увеличивается число пациентов. Оборудование оснащено стресс-тест системой с велоэргометром и системой мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой. Это существенно расширяет возможности диагностики патологий сердечно-сосудистой системы. Аппарат позволяет выполнять исследования в кратчайшие сроки, что позволит снизить смертность от сердечно-сосудистой патологии.

Новый современный цифровой рентген-аппарат стоимостью 27,5 млн рублей поступил в Осинниковскую городскую больницу. Новое оборудование позволяет настраивать различные параметры снимка, например, контрастность, резкость или жесткость. В результате специалист может максимально точно оценить полученную картину – сопоставить характеристики просветлений и затемнений и сделать правильный вывод. Кроме того, изображение на мониторе компьютера можно повернуть, отобразить зеркально, увеличить нужные области, при необходимости оставлять комментарии либо заключение к снимку непосредственно в компьютере.

Нет необходимости в применении химикатов для проявления рентгеновской пленки, весь процесс теперь выполняет специальная компьютерная радиографическая станция. При этом в 9–10 раз снижается лучевая нагрузка, которая неизбежно возникает при любом виде рентгенографии. Еще одним преимуществом цифрового рентген-аппарата является возможность документирования полученных данных исследования, их архивирования и хранения в общей базе.

Для установки нового аппарата предварительно было подготовлено помещение, в кабинете провели косметический ремонт, заменили освещение и установили новые рентгенозащитные двери.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.