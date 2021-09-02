Свыше 295 млн рублей будет вложено в развитие кузбасских сёл

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Зарубино Топкинского муниципального округа на создание спортивной площадки направлено почти 2 млн рублей. На территории поселка Тельбес Таштагольского муниципального района смонтировали дополнительные светильники, финансирование составило 127 тыс. рублей.

До наступления зимнего сезона планируется ввести в эксплуатацию еще 12 детских спортивных игровых площадок в Топкинском, Тисульском, Гурьевском муниципальных округах, а также в Таштагольском районе.

«Реализация этой программы направлена на то, чтобы труженики сел Кузбасса, их дети жили в комфорте и имели возможность пользоваться современными объектами социальной и инженерной инфраструктуры, чтобы каждый почувствовал изменения к лучшему. В юбилейном для региона году в рамках этой программы планируется вложить в развитие села более 295 млн рублей из всех уровней бюджета и внебюджетных средств», – отметил губернатор Сергей Цивилев.









В настоящее время по программе ведется капитальный ремонт нескольких крупных социальных объектов региона. Так, в Гурьевском муниципальном округе будет произведен капитальный ремонт трех учреждений. Например, в селе Горскино модернизируется Дом культуры 1965 года постройки. С 2012 года зрительный зал и сцену запрещено было эксплуатировать из-за аварийного состояния. До конца 2021 года здесь отремонтируют внутренние помещения с перепланировкой, полностью заменят инженерные коммуникации и электрооборудование. Будет установлено видеонаблюдение, смонтирована современная вентиляционная система, установлены тревожные кнопки с громкой связью. Для маломобильной группы населения оборудуют специальный санузел и пандус. Подрядчик отремонтирует стропильные конструкции, заменит кровлю и произведет облицовку фасада. На эти цели будет направлено почти 50 млн рублей.

Капитальный ремонт также ведется в детском саду «Радуга» села Горскино. Проект включает замену оконных блоков, инженерных сетей, электропроводки, новое покрытие кровли, обшивку фасада линеарными панелями, утепление всего здания, благоустройство территории. В объект будет вложено 55,8 млн рублей. В поселке Раздольный капитально отремонтируют спортивный зал.

Помимо этого, в селе Бурлаки Прокопьевского округа капитально отремонтируют среднюю общеобразовательную школу, а в поселке Калачево в рамках программы построят физкультурно-оздоровительный комплекс.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.