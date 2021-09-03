3 сентября Кузбасс присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес», которая третий год проходит в рамках нацпроекта «Экология». На 11 площадках в лесничествах региона высадят свыше 185 тысяч хвойных деревьев. Новые «зеленые полосы» появятся на площади 53 гектара. В основном это территории, которые пострадали от пожаров.

«Отдельное внимание мы уделяем организации работы с представителями бизнеса – арендаторами лесных участков, в том числе угольными предприятиями, которые высадкой молодых деревьев внесут свой вклад в борьбу с климатическими изменениями. Кузбасс имеет успешный опыт привлечения волонтеров и бизнеса к проведению акций. Высадка деревьев с их участием проводится в регионе более 10 лет», – рассказал начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

Для проведения акции в регионе подготовили почву и посадочный материал – сеянцы хвойных растений. Подробная информация о местах и времени высадок представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции «Сохраним лес». Ожидается, что акцию поддержит молодежь: восстанавливать леса придут студенты, школьники. Все мероприятия будут проходить с учетом эпидемиологической ситуации.

Старт акции дали специалисты департамента лесного комплекса Кузбасса, которые высадили 50 елочек возле детского дома № 105 в Кемерове. В высадках традиционно принимают участие работники промышленных компаний, муниципальных органов власти.

Кроме того, сегодня по инициативе ветерана-фронтовика Анатолия Терехова и по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в память о кузбассовцах, погибших в Великой Отечественной войне, высадили кедровую Аллею Славы в Екатеринбурге. В ее закладке приняли участие представители кузбасской делегации, а также ребята-волонтеры. На аллее высадили 20 кедров и установили памятную стелу.

Напомним, к 75-летию Великой Победы по инициативе ветерана Анатолия Терехова осенью 2020 года были высажены две кедровых аллеи – в Москве на Поле памяти и Волгограде на территории мемориального комплекса «Мамаев курган». А в городе Топки в память о воинах прославленного 849-го стрелкового ордена Кутузова III степени полка 303 кузбасской стрелковой дивизии, сформированного весной 1942 года, заложили аллею из 75 сибирских елей и кедров.

По информации департамента лесного комплекса Кузбасса, с 4 по 25 сентября в регионе будет проходить Всероссийская акция «Лес Победы». В рамках субботников «Зеленая Россия» специалисты ведомства и волонтеры высадят 20 тысяч деревьев различных пород.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.