3 миллиона 934 тысячи избирательных бюллетеней напечатали в Кузбассе к предстоящим выборам

Сейчас специализированная типография занимается изготовлением бюллетеней для 19 избирательных кампаний. Напомним, голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Основными будут выборы в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва, кроме того, обновится Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, пройдут довыборы в областной парламент по Мысковскому округу.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, члены Облизбиркома контролируют процесс изготовления и передачи избирательных бюллетеней.







«Сейчас бюллетени в соответствии с графиком передаются в Управление специальной связи по Кемеровской области (Спецсвязь), которое будет заниматься их охраной и доставкой. В соответствии с избирательным законодательством, далее силами Спецсвязи они будут по отдельному графику доставлены во все муниципальные образования Кузбасса в 46 территориальных избирательных комиссий (ТИК). До 15 сентября ТИК передадут бюллетени в 1695 участковых избирательных комиссий (УИК)», – отметила Светлана Демидова.

По информации начальника отдела Управления специальной связи по Кемеровской области Елены Касьяненко, сегодня был сделан первый забор бюллетеней для доставки в территориальные избирательные комиссии. Управление Спецсвязи обеспечивает полную сохранность избирательных документов, в том числе и от внешних повреждений. Для транспортировки используются специальные автомобили – цельнометаллические фургоны. До момента передачи в ТИК бюллетени будут находиться в комнате для хранения ценностей в Управлении Спецсвязи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.