6 сентября об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса, обсуждая ситуацию, связанную с распространением коронавируса за прошедшую неделю.

«Наша основная задача – обеспечить успешное продолжение учебного процесса в обычном формате. Все информационные технологии необходимо применять только для дополнительного образования. Основное образование должно проходить в очной форме», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, за первую неделю сентября, по сравнению с первой неделей августа, доля детей в числе подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом увеличилась с 4–5 % до 10–15 %. Это связано с завершением летних каникул и возвращением юных кузбассовцев после отдыха.

По информации регионального Минздрава, в Кузбасс уже поступило 989 614 доз вакцины. На сегодня первой аппликацией привито 805 134 человека, второй – 703 853 кузбассовцев, что составляет 42,6 % от подлежащих вакцинации. Повторную вакцинацию прошли 8 318 человек. В настоящее время в регионе развернуто 310 прививочных пунктов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.