Сергей Цивилев: Работы в образовательной части культурного кластера вышли на завершающую стадию

Губернатор Сергей Цивилев оценил ход работ в образовательном комплексе Сибирского кластера искусств в Кемерове. Глава региона отметил высокую степень готовности объекта.

«Создание Сибирского кластера искусств улучшит качество жизни кузбассовцев, будет способствовать развитию международного культурного сотрудничества. Но главное, что мы строим этот кластер для наших детей, поэтому важно сделать все качественно. Из-за пандемии были очень сильно задержаны поставки сложного оборудования и материалов из-за рубежа. Сейчас идет настройка техники, благоустройство территории, все работы должны закончить в течение ближайших двух месяцев», – отметил губернатор Сергей Цивилев.













Во всех пяти зданиях идут к завершению или почти закончены фасадные и пусконаладочные работы. В общеобразовательной школе в классах устанавливают мебель. Уже полностью оборудованы спортивный зал, столовая, гардероб, бассейн.

Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы на 75 мест готов, сейчас идет оформление необходимых документов.

В интернате для учащихся хореографической академии завершены отделочные работы, идет монтаж внутренних инженерных сетей и систем, устройство фасада, установка технологического оборудования.

В учебных корпусах хореографической академии и музыкальной школы идут фасадные работы, благоустройство территории, монтаж оборудования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.