Проект памятника Николаю Масалову обсудили в администрации правительства Кузбасса

На совещании под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева прошло первое обсуждение проекта мемориального комплекса воину-освободителю. Наиболее подходящей площадкой для создания памятного места выбрали территорию возле Президентского кадетского училища.

«Это наш святой долг – помнить подвиги наших земляков, защитивших мир от фашизма, и сохранить для многих поколений потомков историческую правду о той войне. Мы не просто поставим в Кемерове точную копию памятника Николаю Масалову, планируется создать мемориальный комплекс с музеем Великой Отечественной войны, где будет собрана информация о героях-кузбассовцах, кто воевал на фронтах и ковал победу в тылу. Установим интерактивные доски, чтобы любой житель или гость Кузбасса мог ввести фамилию своего родственника и получить всю информацию про его подвиг. На таких примерах мы должны воспитывать молодежь, поэтому было принято решение строить комплекс именно возле кадетского училища», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.







Также проектом предусмотрено строительство на территории мемориального комплекса храма – копии Преображенского собора в Переславле-Залесском, который в 1382 году сожгли ордынцы хана Токтамыша, а Дмитрий Донской восстановил храм в знак избавления русской земли от врага.

Архитектурный ансамбль планируют выполнить в виде аллеи, в конце которой на кургане будет установлена точная копия 12-метрового бронзового памятника советскому воину-освободителю. Здесь же разместят плац для торжественных построений кадетов и прогулочную зону с лавочками, пешеходными и велодорожками.

Проект комплекса – предварительный. Возможно, в него внесут корректировки. Сейчас идет согласование с коммунальными и дорожными службами, чтобы строительство объекта не доставило неудобств жителям и автомобилистам ближайшего микрорайона. Работы планируют вести в несколько этапов. Прежде всего возведут насыпной курган с монументом Николаю Масалову.

Напомним, решение об установке в Кузбассе точной копии памятника воину-освободителю, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов, было принято губернатором Сергеем Цивилевым в мае 2021 года. Он также направил запрос правящему бургомистру Берлина по восстановлению для Николая Масалова звания почетного гражданина столицы Германии.

Для справки. Николай Иванович Масалов родился в многодетной семье 10 декабря 1922 года в селе Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. В декабре 1941 года, в канун своего 18-летия, был призван Тисульским райвоенкоматом Томского округа Новосибирской области в ряды Советской Армии, направлен в Томск, где тогда формировалась сибирская 443-я стрелковая дивизия. Вместо двухгодичного курса солдатских наук сибиряк за одну зиму освоил воинскую специальность минометчика.

До Берлина прошел 3,5 тыс. км фронтовых дорог. Воевал под Брянском, Курском, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, украинские города и села, форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер. Гвардии старший сержант Николай Масалов нес почетную службу – был знаменосцем 220-го гвардейского полка.

Главный подвиг он совершил во время ожесточенных боев за взятие столицы Германии 30 апреля 1945 года. Кузбассовец закрыл своим телом от пуль и снарядов и вынес из-под вражеского огня немецкую девочку. Этот образ и увековечен в памятнике воину-освободителю.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.