Сергей Цивилев поручил наладить в Кузбассе производство оборудования для зерносушильных комплексов

9 сентября губернатор Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Чебулинский муниципальный округ провел выездное совещание с сельхозпроизводителями в селе Алчедат, а также принял участие во Всероссийской экологической акции «Сохраним лес».

«Аграрный сектор в Кузбассе активно развивается: возвращаем в оборот земли сельхозназначения, растет урожайность. В прошлом году было собрано 1 миллион 280 тысяч тонн зерна, в этом году ожидаем лучшего результата. Для такого количества зерна необходимы новые сушильные системы и зернохранилища. Однако, как рассказали производители, поставки необходимого оборудования из других регионов и стран могут задерживать, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Наши сельхозпроизводители не должны зависеть от таких факторов, мы сами в состоянии производить такие системы. Поэтому министерство промышленности и торговли совместно с профильным заместителем губернатора Алексеем Харитоновым должны проанализировать потребность региона и наладить производство зерносушилок и запасных частей для них здесь, в Кузбассе», – подчеркнул Сергей Цивилев.









Губернатор ознакомился с работой ООО «Чебулинское» в селе Алчедат. Здесь функционируют два зерносушильных комплекса производительностью 600 тонн в сутки, есть три ангара для хранения зерна на 6 тыс. тонн, пять зерноскладов на 7 тыс. тонн. В 2021 году в реконструкцию комплексов инвестировано 10 млн рублей. Всего в ООО «Чебулинское» имеются 5 зерносушильных комплексов: помимо отделения в селе Алчедат, работают отделение «Чумай»: зерносушильный комплекс производительностью 600 тонн в сутки, сушилка производительностью 350 тонн в сутки, три склада для хранения зерна на 6 тыс. тонн. Строятся еще 2 зерносклада – на 4 тыс. тонн. В отделении «Верх-Чебула» действует один зерносушильный комплекс: сушилка производительностью 250 тонн в сутки, 4 зерносклада на 7,4 тыс. тонн. Строятся 2 зерносклада на 2 тыс. тонн.

Также глава региона принял участие в акции «Сохраним лес» в Чебулинском лесничестве. Всего в рамках экологической акции здесь сегодня высадили 7 тысяч сосен. Саженцам около 4 лет, их вырастили в лесном питомнике «Чебулинский лесхоз».

«Максимальной поглощающей способностью лес обладает, пока растет, поэтому наша задача – высаживать новые молодые деревья, заменять старый лесной фонд. При этом параллельно мы можем решить проблему с нехваткой материала для строительной отрасли, отправляя старые деревья на переработку. Это даст не только экологический, но и экономический эффект: новые производства, рабочие места», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, акция стартовала в Кузбассе 3 сентября с высадки 50 елок возле детского дома № 105 в Кемерове. Она проходит в регионе уже третий год в рамках нацпроекта «Экология». В текущем году на 11 площадках в лесничествах региона высадят свыше 185 тысяч хвойных деревьев. Новые «зеленые полосы» появятся на площади 53 гектаров. Подробная информация о местах и времени высадок представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции «Сохраним лес». Завершится акция 15 октября.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.