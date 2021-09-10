10 сентября в администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием выпускников, которые в этом году сдали Единый госэкзамен на высший балл и школьников, показавших высокие результаты на Всероссийской олимпиаде. Губернатор Сергей Цивилев поздравил ребят и их родителей с успехами в учебе и вручил областные награды.

«У вас начался новый этап в жизни. Своими достижениями в учебе вы уже зарекомендовали себя как целеустремленные, энергичные и талантливые люди. Очень важно, что все вы выбрали для получения высшего образования кузбасские вузы. Такие специалисты очень нужны региону. Сейчас в Кузбассе есть все возможности, чтобы реализовать себя на мировом уровне: заниматься промышленностью, наукой, новыми технологиями. Дерзайте и никогда не пасуйте перед вызовами, у вас все получится!», – напутствовал ребят губернатор Сергей Цивилев.

19 юных кузбассовцев получили медали «Надежда Кузбасса», а их семьи – медали «За достойное воспитание детей». Так, за 100 баллов на ЕГЭ по литературе медаль вручена выпускнице гимназии № 17 Березовского Анжелике Дивеевой. В школьные годы девушка стала победителем городского конкурса молодых поэтов и прозаиков «Свой голос». Ее статьи неоднократно печатались в городской газете «Мой город». Сейчас она – первокурсница Кемеровского государственного университета.

За высший балл на ЕГЭ по географии медаль «Надежда Кузбасса» получила Арина Хлебникова – выпускница школы №15 пгт Мундыбаш Таштагольского района. Арина включена в региональную базу данных «Одаренные дети Кузбасса», была членом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», успешно проявила себя в рамках областного конкурса «Лидер ученического самоуправления – 2020». Она тоже поступила в КемГУ.

Медалей удостоены и четверо призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: призер по праву Август Погрецкий (Городской классический лицей, г. Кемерово), призер по литературе Софья Погорелова (Городской классический лицей, г. Кемерово), призер по географии Семен Щурин (лицей № 111, г. Новокузнецк) и призер по технологии Максим Евсеев (филиал Кузбасского государственного технического университет имени Т. Ф. Горбачева, г. Прокопьевск).

В завершение встречи Сергей Цивилев обсудил с ребятами их планы на будущее, рассказал о перспективах развития туризма в Кузбассе, о том, какие международные проекты будут реализованы в ближайшее время. Также глава региона ответил на вопросы молодежи, например, какого распорядка дня придерживается губернатор Кузбасса при столь напряженном рабочем графике и как планирует свободное время, если оно есть.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.