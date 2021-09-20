В регионе закрылись все 1697 избирательных участков. Явка на 18:00 воскресенья, 19 сентября составила 69,87 %. Участковые избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов.

«За время работы избирательной комиссии Кузбасса поступило шесть жалоб, ответы уже даны всем заявителям. Также поступило порядка 20 письменных обращений за разъяснениями выборного законодательства. Кроме того, продолжает работу горячая линия», — рассказала председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.

На территории региона проходило 19 избирательных кампаний: выборы в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва, Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также довыборы в областной парламент по 22-му Мысковскому избирательному округу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.